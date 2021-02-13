Apple, LinkedIn'de Malatya İçin İş İlanı Yayınladı

Apple, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da açılacak ve Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacak yeni mağazası için bir dizi yeni iş ilanı yayınlamıştı. Şimdi de şirket tarafından LinkedIn üzerinden Malatya için iş ilanları yayınlandı.

Teknoloji devi Apple tüm dünyada olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ülkemizde de en çok dikkat çeken ve tercih edilen markaların başında geliyor. Buna rağmen ülkemizde yalnızca iki mağazası bulunan Apple, geçtiğimiz günlerde size aktardığımız üzere yine İstanbul'da yeni bir Apple Store açmaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük Apple Store'u olacak olan bu mağaza için olduğu düşünülen iş ilanlarının da yayınlanmasıyla birlikte, açılış için resmi bir tarih olmamasına rağmen herkes geri sayıma geçmiş durumda. İstanbul için paylaşılan ilanlar ve yeni Apple Store henüz gündemden düşmemişken, dikkat çeken bir diğer gelişme ise şirketin LinkedIn üzerinden yeni ilanlar yayınlaması oldu. Bu kez iş ilanları 'Malatya' konumu için paylaşılmış durumda.

LinkedIn kaynaklı bir konum hatası olması ihtimali de var:

Söz konusu ilanlar ile birlikte Apple'ın LinkedIn üzerinden yayınladığı ilanlar arasında İstanbul için açılmış pozisyonlar da var. Tüm ilanlar Apple'ın LinkedIn hesabı üzerinden yalnızca birkaç saat önce yayınlanmış ve toplamda 24 ilan bulunuyor.

Bu ilanlardan 13 tanesi İstanbul konumu için yayınlanmışken, 11 ilan ise Malatya konumu için yayınlanmış durumda. İlk olarak akıllara LinkedIn'de konum servisleri kaynaklı bir sorun sebebiyle kimi ilanlarda konumun Malatya olarak görünüyor olması ihtimali geliyor. Ancak tabii ki bir yandan da aynı saat dilimleri içerisinde yayınlanmış diğer ilanlarda konumun İstanbul olarak görünmesi, ilanların gerçekten de Malatya için yayınlanmış olabileceğini düşündürtüyor.

İlanlarda yer alan bazı pozisyonlar ise şu şekilde;