İstanbul'a Açılacak Yeni Apple Store İçin İlan Yayınlandı

Apple Türkiye, İstanbul'a açılacak ve hem Orta Doğu hem de Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacak yeni fiziksel mağazası için iş ilanı yayınladı. Apple, söz konusu ilanda 17 farklı pozisyon için ekip üyesi arıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, neredeyse piyasaya sürdüğü tüm ürünlerini Türkiye’de de satışa sunuyor olmasına rağmen ülkemizde yalnızca iki adet fiziksel mağazası bulunuyor. Her ikisi de İstanbul’da yer alan Apple Store’ların üçüncüsü için geri sayım başlamış gibi görünüyor.

Apple Türkiye, yine İstanbul Anadolu yakasında bulunacak Türkiye’deki üçüncü Apple Store için henüz resmi bir açılış tarihi paylaşmış değil. Ancak şirketin “Apple’da Kariyer” adlı web sayfasında yayınlamış olduğu iş ilanları, yeni Apple Store’un açılışı için fazla beklemeyeceğimizin habercisi niteliğinde.

Türkiye'de açılacak üçüncü Apple Store, Avrupa'nın da en büyük Apple Store'u olacak

Apple Türkiye’nin iş ilanlarına baktığımızda 17 farklı pozisyon için yeni bir ekip arkadaşı arandığını görüyoruz. Söz konusu pozisyonlar arasında Mağaza Lideri, Pazar Lideri, Genius, Teknik Uzman, Müdür, Operasyon Eksperi gibi yeni mağazanın direkt olarak yönetiminden sorumlu olacak kişiler de bulunuyor.

Apple Store’un Türkiye’deki üçüncü mağazası, İstanbul Caddebostan’da yer alacak ve gelen bilgiler, mağazanın ilk kat inşaatının tamamlandığı yönünde. Önümüzdeki aylarda açılması beklenen dört katlı Apple Store’un yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük Apple Store’u olacağı söyleniyor.