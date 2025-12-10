Apple Maps'in Yeni Hayat Kurtaran Özelliği: Siz Daha Evden Çıkmadan Trafik Konusunda Uyarıyor!

iOS 26 ile birlikte Apple Maps'e gelen ve birçok kişinin bilmediği yeni trafik uyarı sistemi sayesinde sabit güzergâhlarınız uygulama tarafından tespit ediliyor ve trafiğe yönelik güzergâh önerileri sunuluyor.

Apple, iOS 26 ile birlikte Apple Maps’e günlük hayatı kolaylaştıran akıllı bir özellik olan rutin güzergâhlarınızı öğrenip trafiği daha yola çıkmadan haber veren proaktif uyarıları ekledi.

Yeni özellikle birlikte Apple Maps, her gün kullandığınız yolları otomatik olarak öğreniyor. Eğer bu güzergâhlarda beklenmedik bir yoğunluk ya da gecikme oluşursa, iPhone üzerinden bildirim ile önceden uyarıyor. Böylece daha aracınıza bile binmeden alternatif bir rota planlayabiliyorsunuz.

Ayrıca bu gecikme bilgilerinin bir kısmı, telefonun ana ekranındaki Maps “Öneriler” widget’ında da gösteriliyor. Kısacası uygulama, işe gidiş dönüş gibi rutinlerinizi artık daha akıllı şekilde yönetiyor.

Apple'ın bu yeni özelliği nasıl açılır?

Bu akıllı trafik uyarı sistemi otomatik olarak aktif değil. Yani manuel bir şekilde aktif hâle getirmeniz gerekiyor.