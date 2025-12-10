Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Apple Maps'in Yeni Hayat Kurtaran Özelliği: Siz Daha Evden Çıkmadan Trafik Konusunda Uyarıyor!

iOS 26 ile birlikte Apple Maps'e gelen ve birçok kişinin bilmediği yeni trafik uyarı sistemi sayesinde sabit güzergâhlarınız uygulama tarafından tespit ediliyor ve trafiğe yönelik güzergâh önerileri sunuluyor.

Apple Maps'in Yeni Hayat Kurtaran Özelliği: Siz Daha Evden Çıkmadan Trafik Konusunda Uyarıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iOS 26 ile birlikte Apple Maps’e günlük hayatı kolaylaştıran akıllı bir özellik olan rutin güzergâhlarınızı öğrenip trafiği daha yola çıkmadan haber veren proaktif uyarıları ekledi.

Yeni özellikle birlikte Apple Maps, her gün kullandığınız yolları otomatik olarak öğreniyor. Eğer bu güzergâhlarda beklenmedik bir yoğunluk ya da gecikme oluşursa, iPhone üzerinden bildirim ile önceden uyarıyor. Böylece daha aracınıza bile binmeden alternatif bir rota planlayabiliyorsunuz.

2

Ayrıca bu gecikme bilgilerinin bir kısmı, telefonun ana ekranındaki Maps “Öneriler” widget’ında da gösteriliyor. Kısacası uygulama, işe gidiş dönüş gibi rutinlerinizi artık daha akıllı şekilde yönetiyor.

Apple'ın bu yeni özelliği nasıl açılır?

Bu akıllı trafik uyarı sistemi otomatik olarak aktif değil. Yani manuel bir şekilde aktif hâle getirmeniz gerekiyor.

  • Adım #1: Ayarlar → Uygulamalar → Harita (Maps) → Konum bölümüne girin.
  • Adım #2: “Tercih Edilen Rotalar ve Tahmini Varış Noktaları” seçeneğini aktif hâle getirin.
  • Adım #3: Artık Apple Maps, günlük trafiği sizin yerinize takip edecek ve güzergâhınıza yönelik bilgi ve öneriler verecek.
Armut'a Neden Erişim Engeli Getirildiği Açıklandı Armut'a Neden Erişim Engeli Getirildiği Açıklandı
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı Hizmeti e-Devlet'e Geldi: Sürücülerin İşi Kolaylaşacak! Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı Hizmeti e-Devlet'e Geldi: Sürücülerin İşi Kolaylaşacak!
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim