Armut'a Neden Erişim Engeli Getirildiği Açıklandı

Bugün erişim engeli getirildiği açıklanan fakat kısa sürede erişim engeli kararı kaldırılan Armut'un yaşadığı sürece dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün sabah saatlerinde Armut'un resmî sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan gelişmeye göre Armut.com'a erişim engeli getirilmişti. Günün ilerleyen saatlerinde bu erişim engeli kararının Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırıldığı açıklanmıştı. Şimdi ise getirilen erişim engelinin nedeni gün yüzüne çıktı.

Şirketin CTO'su Deniz İrgin'in X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Armut.com bünyesinde 8.000'in üzerinde farklı servis bulunduğu ve bu servislerden biriyle ilgili gelen şikâyet nedeniyle tüm siteye erişim engeli getirildiği belirtildi.

Armut ekibinden gelen açıklama:

Bahsi geçen servisin ambulans servisi olduğu belirtilirken, erişim engeli kararı alınmasına yönelik şikâyetin detayları paylaşılmış değil.

Şu anda uygulama ve siteye erişim sorunu yaşayanlar için ise BTK tarafından alınan yeni kararın uygulanmasının birkaç saati bulabileceği belirtilmiş durumda.

Ne yaşanmıştı?

