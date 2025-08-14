Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın yepyeni bir ürün üzerinde çalıştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu ürün, bir masaüstü robotu olacak. Mekanik kolu da olacak robot, yapay zekâ ile desteklenecek.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sektörün güvenilir ismi, Apple'ın yepyeni bir ürün kategorisi üzerinde çalıştığını duyurdu. Yapılan açıklama gerçekse Apple, akıllı ev ürünleri kategorisine pek de alışık olmadığımız bir ürün ekleyecek.

Mark Gurman'ın açıklamasına göre Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni ürün, bir masaüstü robot. Bu robot, her yöne 15 santimetre dönebilecek ve uzayabilen bir robotik kola sahip olacak. iPad benzeri bir ekranı bulunacak olan robot, yapay zekâ destekli bir arkadaş gibi hizmet verecek. Mark Gurman'a göre bazı Apple çalışanları, bu ürüne "Pixar Lamp" ismini verdiler.

Peki Pixar Lamp ne işe yarayacak?

Bloomberg'deki habere göre Apple'ın masaüstü robotu, günlük hayatın bir parçası olacak. Mesela evde arkadaşlarınızla oturuyorsunuz ve bir plan yapmaya karar verdiniz. Bunu anlayabilecek kapasiteye sahip olacak robot, yakındaki restoranları veya etkinlikleri sizin için analiz edip, tavsiyeler vermeye başlayacak. Pixar Lamp, üretken yapay zekâ araçlarının ses modları gibi düşünebilir.

Mark Gurman, geliştirilmekte olan robotun henüz prototip aşamada olduğunu söylüyor. Yani yıllar içerisinde bu üründe köklü değişimler yaşandığına tanıklık edebiliriz. Ancak herhangi bir erteleme durumu söz konusu olmaz ise Pixar Lamp, 2027 yılında piyasaya sürülecek. Fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.