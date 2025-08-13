Apple, önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 17 serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Serinin “Air” olarak adlandırılacak bu versiyonu, tasarım ve donanım tarafında farklı bir konumlandırmaya sahip olacak. 17 Air, özellikle incelik odaklı yapısıyla öne çıkarken bazı teknik özelliklerde Pro modellerden ayrılacak.

Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 17 Air, hem tasarımı hem de donanımıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Serinin en ince modeli olması beklenen telefon, işlemci gücüyle Pro modelleri yakalayabilecek seviyede olacak. Ancak cihazda yer alacak olan işlemci, grafik performansında küçük bir fark yaratabilir.

iPhone 17 Air, A19 Pro işlemcinin beş çekirdekli GPU’lu versiyonuyla gelecek. Pro modellerdeki altı çekirdekli GPU’ya göre bu fark, özellikle yüksek kare hızına ihtiyaç duyan oyunlarda ve yoğun grafik işlerinde kendini gösterebilir.

Pro modellerden ayıran farklar

Aynı zamanda telefonun ince tasarımı, ısınma kontrolünde dezavantaj yaratabileceği için uzun süreli yoğun kullanımda performans düşüşleri yaşanabilir. Donanım dışında da bazı farklar bulunuyor. iPhone 17 Air’in arka tarafında tek kamera yer alacak ve ProMotion ekran desteği, mmWave 5G bağlantısı ile stereo hoparlör gibi özelliklerden yoksun olacak. Bu farklar, cihazı iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri arasında konumlandırıyor.

iPhone 17 Air, daha ince bir tasarımla ve güçlü bir işlemciyle gelse de kırpılmış GPU, termal kısıtlamalar ve bazı donanım eksiklikleriyle birlikte gelecek. Apple’ın batarya ve ısınma konularında nasıl bir çözüm sunacağı ise cihazın kullanım deneyimini belirleyecek.