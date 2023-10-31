Apple'ın M3 serisi işlemcilerinde öne çıkan özelliklerden bir tanesi "Mesh Shading" oldu. Oyuncular, bu özellik sayesinde ultra gerçekçi görüntü kalitesi yakalayacaklar. Peki Mesh Shading, tam olarak ne işe yarayacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın büyük bir merakla beklenen Scary Fast etkinliği, büyük duyurulara ev sahipliği yaptı. Bu duyuruların başında da M3 serisi olarak adlandırılan yeni nesil işlemciler geldi. Apple, tamamen yenilediği GPU mimarisi ile Mac bilgisayarların video oyun entegrasyonunu resmen tamamlamış oldu.

Apple'ın yaptığı açıklamalarda, M3 serisi işlemcilerdeki iki yeni teknolojiye vurgu yapıldı. Bunlardan biri, geçtiğimiz saatlerde tüm özelliklerini aktardığımız Dynamic Catching'di. Bu özellik, Mac bilgisayarlardaki GPU'ların en iyi performansta çalışmasını sağlamak için gerçek zamanlı bellek ayarlaması yapacak. Peki M3 işlemcilerdeki bir diğer önemli yenilik olan Mesh Shading nedir? Bu teknoloji ne işe yarayacak?

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Mesh Shading ile ultra gerçekçi görseller oluşturulacak

Mesh Shading, en basit anlatımı ile Mac bilgisayarların otomatik olarak gölgelendirme oluşturmasını sağlayacak. Bu teknoloji sayesinde oyun sırasında, otomatik oluşturulmuş gölgelendirmelerle karşılaşacağız. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere oyunlardaki görüntü kalitesini ultra gerçekçi hâle getirecek. Apple bu teknoloji ile NVIDIA ile AMD'nin gölgelendirme teknolojilerine doğrudan rakip olmuş oldu.

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Mac bilgisayarlar, bugüne kadar daha çok iş odaklı modeller olarak karşımıza çıkan cihazlardı. Ancak Apple'ın yaptığı son çalışmalar, artık bu algının yıkılacağının açık bir göstergesi. Zira Apple bilgisayarlar, oldukça güçlü 3 nm işlemcileri ile artık video oyunlarda da üst düzey performans sunacak. Bakalım oyuncular, yeni nesil Mac'lerle oyun oynamayı benimseyebilecekler mi...

Apple M3 işlemcilerin tüm özellikleri için: