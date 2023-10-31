Apple, M3 isimli yeni işlemci serisini tanıttı. Yeni işlemciler, özellikle de GPU tarafında fark yaratıyorlar. Peki bu işlemciler hangi özelliklerle donatıldı? İşte Apple M3 ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz saatlerde "Scary Fast" olarak isimlendirdiği etkinliğini gerçekleştirdi. Şirketin yeni Mac modellerine ev sahipliği yapan etkinlikte, Apple M3 serisi işlemciler de tanıtıldı.

Bu içeriğimizde; M3, M3 Pro ve M3 Max olarak isimlendirilen işlemcilerin teknik özelliklerine bakacağız. Ayrıca bu işlemcileri M1 ve M2 serisi ile de kıyaslayacağız. Hazırsanız başlayalım.

Karşınızda M3 işlemcili MacBook Pro:

Apple M3 işlemciler neler sunuyor?

Apple'ın yeni işlemcileri hem CPU hem de GPU tarafında iyileştirmelerle geldiler. Ancak buradaki esas fark, GPU tarafında gerçekleşti. Apple, yeni işlemcisini yüksek GPU'ya ihtiyaç duyan uygulama ve oyunlar için özel olarak optimize etti ve artık yeni bir GPU mimarisi kullanılıyor. Şimdi biraz rakamları konuşalım.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre M3'te 4 adet performans, 4 adet de verimlilik odaklı olmak üzere 8 çekirdekli CPU bulunacak. Apple'a göre M3, CPU performansı açısından M1'e kıyasla yüzde 35 daha iyi. Apple, M2 ile M3 arasında bir kıyaslama yapmamıştı ancak M2, M1'den yüzde 18 hızlıydı. Bu işlemcinin GPU'su ise M1'den yüzde 65 daha iyi performans veriyor. M3'ün GPU'su, 10 çekirdekli bir yapıya sahip.

M3 Pro'ya baktığımızda ise 6 performans, 6 tane de verimlilik çekirdeği içeren bir CPU ile karşılaşıyoruz. Bu CPU, M1 Pro'ya kıyasla yüzde 30 daha iyi performans sunuyor. M1 Pro ile kıyaslandığı zaman yüzde 40'a varan performans artışı sunan 18 çekirdekli GPU'ya sahip olan işlemci, 36 GB'ye kadar RAM desteğine sahip olacak.

M3 Max ise serinin en güçlü işlemcisi olarak karşımıza çıktı. Bu işlemcide 12'si performans odaklı olmak üzere toplamda 16 çekirdekli bir CPU bulunuyor. Bu CPU'nun performansı, M1 Max'ten yüzde 80 fazla. İşlemcinin 40 çekirdekli GPU'su ise M1 Max'in GPU'sundan yüzde 50 daha iyi.

"M3, M3 Pro ve M3 Max bugüne kadar bir kişisel bilgisayar için üretilmiş en gelişmiş çipler"

Apple, 3 nm üretim sürecinden geçen M3 serisi işlemcileri için "M3, M3 Pro ve M3 Max bugüne kadar bir kişisel bilgisayar için üretilmiş en gelişmiş çipler." ifadesine yer verdi. Tabii bu kadar iddialı bir açıklamanın, bazı nedenleri var. Mesela yapay zekâ öğrenme modellerini hızlandırmaya yarayan Neural Engine. Şirkete göre M3 serisinin Neural Engine teknolojisi, M1 serisinden yüzde 60 daha iyi.

Ve elbette Media Engine. H.264, HEVC, ProRes ve ProRes RAW gibi popüler medya codec türleri için hızlandırma desteğine sahip olan M3 serisi işlemciler, grafik tasarımcılar ile dijital ortam sanatçılarının işlerini kolaylaştıracaklar. Bu arada; Apple, yeni işlemcilerine AV1 codec desteği de ekledi. Böylelikle çevrim içi yayın platformlarında canlı yayın izlerken, batarya tüketimi azalacak.

Apple M3, ışın izleme desteğine sahip

Apple'ın yeni işlemcileri, video oyun dünyası için vazgeçilmez hâle gelen ışın izleme teknolojisini de barındırıyor. Bu teknoloji, Mac bilgisayarlara ilk kez gelmiş oldu. Bu teknolojinin sadece oyunseverler için değil, geliştiriciler için de kritik önem arz ettiğini belirtmekte fayda var.

"Dynamic Caching" isimli yeni teknoloji de ilk kez kullanılacak

Apple M3 serisi işlemciler, Dynamic Caching olarak isimlendirilen yeni bir teknolojiye daha sahipler. Bu yeni teknoloji, Apple'ın yeni nesil GPU mimarisinin ortaya koyduğu bir yenilik. Bu teknoloji, en basit anlatımı ile GPU kullanımını otomatik olarak ayarlamaya yarıyor. GPU, bu teknoloji sayesinde tam güç çalışmıyor. Mesela bir video izleyen kullanıcı ile video render eden kullanıcının anlık bellek tüketimi farklı olacak. Dynamic Caching özelliği, oyun performansında da mest edecek gibi görünüyor.

Apple'ın yeni Mac modelleri ile tanışmak için: