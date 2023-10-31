2020 yılından bu yana tıpkı iPhone’larda olduğu gibi bilgisayarlarında da kendi işlemcilerini kullanmaya başlayan Apple, M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini; bu işlemcilere sahip teni Macbook Pro ve iMac bilgisayarlarını tanıttı. Fiyatlar 49.999 TL’den başlıyor…

Apple’ın yeni nesil işlemcileri M3, M3 Pro ve M3 Max bugün düzenlenen Scary Fast isimli etkinlikle duyuruldu. Önceki nesle kıyasla %35 daha yüksek işlem gücü, %20 daha yüksek grafik gücü vadeden bu işlemciler, Türkiye’de 10 Kasım’da satışa sunulacak olan yeni nesil Macbook Pro ve iMac bilgisayarları güçlendirecek.

All-in-one yani monitör dahil her şeyin olduğu yeni M3’lü iMac’ler Türkiye’de 49.999 TL’den; Macbook Pro’lar ise 62.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ön siparişi başlayan ürünler; 10 Kasım’da teslim edilmeye başlanacak.

Tasarımlar ve diğer donanımlar neredeyse hiç değişmedi, ancak işlemcilerde devrim var:

Yeni Macbook Pro ve iMac’lerin tasarımlarında önceki nesle göre neredeyse hiçbir değişiklik yapılmadı. Zira Apple’ın bu ürünlerindeki en önemli güncellemesi işlemci safında oldu. 25 milyar transistörün yer aldığı yeni M3 çiplerinde 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU birimleri yer alıyor.

Ray tracing (Işın İzleme) teknolojisi artık Apple bilgisayarlarda da olacak:

Oyun dünyasından üst seviye tasarım ve modelleme işlerine kadar her alanda kullanılan Ray Tracing nihayet Windows bilgisayarların dışında bir başka ekosisteme daha geldi. iPhone 15 ailesinde yer alan A17 Bionic çiplerde de bu desteği sunan Apple, artık bilgisayarlarında da bizi ışın izlemeden mahrum bırakmayacak. Bu da gösteriyor ki Apple, oyun dünyasında yavaş yavaş suları ciddi şekilde kaynatmaya başlayacak.

Macbook Pro 2023 Türkiye fiyatı:

M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 512 GB: 62.299 TL

M3 işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 70.119 TL

M3 Pro işlemcili 14 iç Macbook Pro 512 GB: 78.999 TL

M3 Pro işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL

M3 Max işlemcili 14 inç Macbook Pro 1 TB: 93.299 TL

M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB: 94.000 TL

M3 Pro işlemcili 16 inç Macbook Pro 512 GB - 36 GB RAM: 109.239 TL

M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 36 GB RAM: 130.599 TL

M3 Max işlemcili 16 inç Macbook Pro 1 TB - 48 GB RAM: 148.399 TL

iMac 2023 Türkiye fiyatı: