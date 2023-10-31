Apple'ın M3 işlemcileriyle tanıttığı Dynamic Catching isimli yeni özellik, tam olarak ne işe yarıyor?

Apple'ın Scary Fast etkinliği resmen gerçekleşti. Şirket, bu etkinlikte M3 serisi işlemcileri ile yeni Mac modellerini tanıttı. Apple bu yıl, daha çok performansa odaklanmış durumda ve M3 ailesi işlemciler, sahip oldukları yeni GPU mimarisi ile özellikle de video oyunlar için fark yaratacak.

Apple'ın yeni bir GPU mimarisine geçmesi, şirketin yeni nesil teknolojiler geliştirmesini de sağladı. Bunlardan biri de Dynamic Catching isimli teknolojiydi. Peki Dynamic Catching tam olarak neye hizmet edecek?

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Dynamic Catching teknolojisi ne işe yarayacak?

Bugün hangi bilgisayarı kullanırsanız kullanın, farklı işlemler için farklı oranlarda güce ihtiyaç duyarsınız. İşte Apple'ın yeni teknolojisi, tam olarak buna odaklanıyor. Dynamic Catching, M3 işlemcilerdeki GPU'da kullanılacak yerel bellek miktarını gerçek zamanlı olarak ayarlayacak. Bu sayede bilgisayarın gereksiz yere yorulması engellenecek. Ayrıca yüksek güce ihtiyaç duyan bir program veya oyun, performanstan ödün vermemiş olacak.

Apple'ın M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcileri ile ilgili detaylı bilgi için:

Dynamic Catching özelliğini şu şekilde anlatabiliriz; diyelim ki Safari'yi açıp, YouTube'da video izleyeceksiniz. Apple M3 işlemci, bunun için GPU'nun yerel bellek miktarını kısık tutacak. Siz video izlerken, bellek kullanımı ve hâliyle batarya tüketimi düşük olacak. Bunun peşine YouTube'u kapatıp oyun oynamaya başladınız. Apple M3, bunu otomatik olarak algılayıp, GPU'nun sunacağı bellek miktarını yükseltecek. Mac bilgisayar, bu durumda maksimum performans sunmaya başlayacak.

Apple Scary Fast etkinliğinde tanıttığı Mac'ler ve Türkiye fiyatları için: