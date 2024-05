Apple Music, 100 En İyi Albüm Listesini Yayımlamaya Başladı

Apple Music, en iyi yüz albümü seçtiği listesini yayımlamaya başladı. Listede ilk olarak 100-91 arasındaki albümler yer aldı.

Apple Music, bugün yaptığı duyuru ile tüm zamanların en iyi 100 albümünü seçtikleri "100 En İyi Albüm" listesini açıklamaya başladı. Cupertino'lu teknoloji devinin 10 günlük bir geri sayım ile tamamlayacağı listede 100-91 arasında kendine yer bulan on albüm de açıklandı.

Firmadan gelen açıklamaya göre listeyi Apple Music'in uzman ekibi, aralarında Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon ve Nia Archives gibi isimlerin yer aldığı sanatçılar, yapımcılar ve sektördeki uzmanlardan oluşan bir ekip hazırladı. Listenin Apple Music'teki dinlenme sayılarından da bağımsız olduğu ifade edildi.

İşte listenin son 10 sırasındaki albümler:

100. Body Talk, Robyn

99. Hotel California, Eagles

98. ASTROWORLD, Travis Scott

97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96. Pure Heroine, Lorde

95. Confessions, USHER

94. Untrue, Burial

93. A Seat at the Table, Solange

92. Flower Boy, Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

Listede yer alan albümlerin 7 tanesi 2000 yılından sonra çıkarken, iki albüm 1990'lardan, bir albüm ise 1970'lerden geliyor. Ayrıca listede yer alan sanatçıların farklı tarzlardan geldikleri de gözlerden kaçmıyor.

Apple'ın her gün sonraki 10 albümü açıklayacağı geri sayımı takip etmek isterseniz bu adresten takip edebilirsiniz.