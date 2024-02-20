Apple Music, "Replay" isimli yıllık özetinin aylık versiyonunu kullanıma sundu. Artık kullanıcılar, dinleme istatistiklerini her ay görebilecek.

Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi müzik platformlarının en çok sevilen özelliklerinden biri yıllık özetlerdi. Bu özetler, kullanıcının o yıl en çok dinlediği şarkılardan sanatçılara kadar birçok kategoride veriler sunuyordu.

Bugün ise Apple Music’ten bu konuda kullanıcıları sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, “Replay” ismini verdiği özetleri aylık olarak da yayımlamaya başlayacağını duyurdu.

Apple Music’in aylık özetleri, şimdilik sadece internet sitesi üzerinden sunuluyor

Apple Music kullanıcıları, Replay’in artık aylık bir versiyonunu da görmeye başlayacak. Yıllık versiyonda bir değişiklik olmadığını, her sene çıkmaya devam edeceğini belirtelim. Ancak yeni seçenek, dinleme geçmişinize daha düzenli ve ayrıntılı bir şekilde bakış atmanızı sağlayacak.

Apple Music’teki aylık özetinize buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün. Replay’i görmek için Apple kimliğinizle giriş yapmanız gerekiyor. Aylık özete şimdilik yalnızca web üzerinden ulaşılabildiğini belirtelim. Yani mobil uygulamada henüz yok. Mobile ne zaman geleceğiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Aylık Replay, tıpkı yıllıkta olduğu gibi o ay en çok dinlediğiniz şarkıları, sanatçıları, türleri ve kaç dakika dinlediğinizi size gösteriyor. Bu istatistikler aynı zamanda Apple tarafından arşivlenecek. Yani verileri daha sonra tekrar ziyaret edebileceksiniz. Ancak aylık Replay’in yıllık versiyondaki gibi en çok dinlediğiniz şarkıları içeren ve kütüphanenize ekleyebildiğiniz bir oynatma listesi içermediğini ekleyelim.

Son olarak Apple, aylık özetlerin “yeteri kadar müzik dinleyenlere” sunulacağını belirtmiş. Yani muhtemelen aylık sadece belli bir dakikanın üzerinde müzik dinleyenler Replay’e ulaşabilecek. Bu sınırın ne kadar olduğu konusunda bir bilgi yok.