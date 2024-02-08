Bundan sonra Apple uygulamalarını Windows bilgisayarlarda kullanabilmek mümkün olacak. Microsoft'tan gelen açıklamaya göre Apple uygulamaları, Microsoft Mağazası üzerinden indirilebilecek.

Apple Music, Spotify ve YouTube Music ile Android platformunda sıkı bir mücadeleye tutuşmuş durumda ancak Apple cihazlarda liderliğini sürdürüyor.

Öte yandan tüm iPhone kullanıcılarının da sürekli olarak Apple ekosistemine dahil olduklarını söylemek mümkün değil. Apple da bu kişilere de hizmetlerini sunmak için Apple Music, Apple TV ve Apple Devices uygulamalarını Windows bilgisayarlarda kullanmaya izin veriyor.

Apple uygulamaları Windows PC'de

Microsoft'tan gelen açıklamaya göre uygulamalar, Microsoft Store üzerinden indirilebilecek. Bundan sonra iPhone kullanıcıları, bu hizmetleri farklı cihazlardan da kullanabilecek. Apple Devices uygulaması ile birlikte iPhone, iPad, iPod ve iPod touch cihazlarını Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinden güncelleyebilecek, yedekleyebilecek ya da yazılımsal olarak onarabilecekler.

Bu noktadaki en temel sıkıntı ise şimdilik bağlantı sağlamak için bir kabloya ihtiyaç duyulması. Şimdilik uygulamanın kablosuz bağlantı özelliği bulunmuyor. Herhangi bir bulut sistemi kullanmadan, sadece kablosuz bağlantı üzerinden yedekleme yapmak ya da üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç duymamak da büyük bir avantaj olacaktır.

Yeni bir iPhone aldığınız zaman Apple Music ya da Apple TV aboneliği için de bir deneme aboneliği sunuyor. Windows cihazlarda kullanılabilen resmî bir uygulama olması, bu uygulamaları daha akıcı ve keyifli deneyimlemeyi mümkün kılıyor. Böylece Apple, kendi ekosistemini de güçlendiriyor.

Eğer Apple Music aboneiğiniz yoksa buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.