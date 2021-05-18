Apple'ın dün duyurduğu Apple Music özellikleriyle ilgili garip bir olay yaşandı. Apple, "Lossless Audio" özelliğinin herhangi bir AirPods modelinde kullanılamayacağını açıkladı. Bu durum, özellikle de AirPods Pro ve AirPods Max kullanıcılarını rahatsız edecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte Apple Music'e en iyi ses kalitesini getirecek üç yeni abonelik paketi duyurdu. Bu paketler, kullanıcıların stüdyo kalitesinde sese ulaşmasını sağlayacak, özellikle de "Lossless Audio"nun kalitesi, kullanıcılara bugüne kadar görmedikleri bir deneyim sunacaktı. Ancak bu paketle ilgili çok ilginç bir olay yaşandı. Apple, Lossless Audio'nun AirPods Pro ya da AirPods Max'te yüzde 100 verimle kullanılamayacağını açıkladı. Evet yanlış duymadınız. AirPods Pro ya da AirPods Max kullanarak Lossles Audio deneyimi yaşamak isterseniz, tam anlamıyla "kayıpsız" ses duyamayacaksınız.

Apple'ın yaptığı açıklamalarda sonra internet forumları, Bluetooth teknolojisinin tam anlamıyla kayıpsız müzik sunabilecek bit aralığını destekleyip desteklemediğini tartışmaya başladı. Ayrıca hangi telefon ve kablosuz kulaklıkların bu teknolojiyi destekleyebileceği merak konusu oldu. Verge'e açıklamalarda bulunan bir Apple sözcüsü, teknolojinin Apple'ın herhangi bir AirPods modelinde kullanılamayacağını doğruladı. Bu da Apple'ın dalga konusu olmasına yol açtı.

Lossless Audio, AirPods'larda neden kullanılamayacak?

Apple sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara göre AirPods Max'in kablolu bağlantı özelliği, dijital ses kodeklerini, yani Lossless Audio'nun temelini desteklemiyor. Öte yandan bu kulaklık, Bluetooth nedeniyle de yetersiz kalıyor. Benzer bir şekilde AirPods Pro da Bluetooth teknolojisinin yetersizliği nedeniyle kayıpsız ses sunamıyor. İşte bu sorunlar, AirPods kullanıcılarını Lossless Audio'dan mahrum bırakıyor. İşin ilginç tarafı, şu an için bu sorunu ortadan kaldıracak bir çalışma söz konusu değil.

AirPods Max'in kablolu bağlantı özelliğine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Diyelim ki sesi dijitalden analoga ya da tam tersine çevirebilen bir konnektör kullanmayı düşündünüz. Apple'ın kendi Lightning/3.5 mm dönüştücüsünü kullanmayı tercih etseniz bile ciddi anlamda kayıp yaşanıyor. Çünkü bu konnektör, dijital sesi analoga, sonrasında da analog sesi dijitale çeviriyor. Elbette bu dönüştürmeler, ses kalitesini tam anlamıyla kayıpsız olmasını engelliyor.

Diğer paketlerde böyle bir sorun yok

Apple sözcüsü, Dolby Atmos ve Spatial Audio paketlerinde böyle bir sorun olmadığını söylüyor. Zira Apple, AirPods ve Beats kulaklık modellerinde Dolby Atmos destekleyen W1 veya H1 işlemciler kullanıyor. Bu da kullanıcıların Dolby Atmos ve Spatial Audio paketlerini kullanırken sorun yaşamalarının önüne geçiyor.