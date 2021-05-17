Apple, her ay müzik servisine ücret ödeyen abonelerin önümüzdeki ay itibarıyla kayıpsız ses deneyimine ulaşacaklarını açıkladı. Apple Music için yayınlanacak Spatial Audio, Dolby Atmos desteği ve kayıpsız ses ile kullanıcılara en üst seviye ses deneyimi sunacak.

Resmi web sitesinde yeni bir açıklama yayınlayan Apple, çevrimiçi müzik servisi Apple Music için Dolby Atmos desteği, Spatial Audio ve Lossless Audio özelliklerini duyurdu. Haziran 2021 itibarıyla Apple Music abonelerine sunulacak olan yeni özellikleri deneyimlemek için herhangi bir ek ücret ödemek ise gerekmeyecek.

Lossless Audio özelliği, adından da anlayabileceğiniz gibi kullanıcılara kayıpsız ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Apple Music aboneleri, söz konusu özellik ile 75 milyondan fazla şarkıyı herhangi bir dosya formatına sıkıştırılmış halde dinlemek yerine yüksek çözünürlüklü olarak gerçek ses dosyaları üzerinden dinleyebilecekler.

Dolby Atmos desteği ile ilgili olarak, "Apple Music, ses kalitesinde şimdiye kadarki (kendi adına) en büyük ilerlemeyi kaydediyor" derken; Dolby Atmos ile Apple Music'in devrim niteliğinde, sürükleyici bir ses deneyimi sunacağını aktardı. Apple, müzik servisine her geçen gün yeni Dolby Atmos destekli şarkılar eklemeye devam edecek ve Dolby Atmos'lu şarkılar için özel çalma listeleri yayınlayacak.

Türkçe adı "uzamsal ses" olan Spatial Audio özelliği ilk yayınlandığında Apple, dünya çapında sanatçıların hip-hop, country, Latin, pop ve klasik türlerindeki binlerce şarkının destekleneceğini, ilerleyen zamanda ise daha fazla uzamsal ses destekli şarkının platformda yer alacağını belirtti.

Apple, müzik servisine Dolby Atmos desteği kazandırmakla kalmıyor; Dolby ile iş birliği gerçekleştirerek özellikle büyük pazarlarda Dolby özellikli stüdyo sayısının iki katına çıkarılması, eğitim programları oluşturulması ve bağımsız sanatçılara kaynak sağlanmasını amaçlıyor. Dolby Laboratories başkanı ve CEO'su Kevin Yeaman, söz konusu iş birliği ile ilgili olarak, "Dolby Atmos ile Spatial Audio'yu tüm müzisyenlerin ve müziği seven herkesin kullanımına sunmak için Apple Music ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.