Apple, akıllı saatleri için tasarladığı yeni kayışları ile bu kayışlarla uyumlu olan yeni ekran tasarımlarını duyurdu. Şirketin LGBT bireylere destek için oluşturduğu Pride Edition serisinin üyeleri olarak karşımıza çıkan kayışlar, Braided Solo Loop ve Nike Sport Loop olarak isimlendiriliyor.

Bir son dakika gelişmesi olarak Apple Music için hazırladığı yeni abonelik paketlerini duyuran Apple, bu açıklamanın hemen peşine de Apple Watch'lar için tasarladığı yeni kayışları ile yeni saat ekranlarını duyurdu. Apple'ın yeni kayışları örgü tasarımlarla farklı görünürken, ekran yüzleri de bu kayışlarla uyumlu olarak dizayn edilmiş durumda.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre yeni kayışlar, "Pride Edition", yani onur günü serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yeni kayışlarına Braided Solo Loop ve Nike Sport Loop isimlerini veren şirket, böylelikle LGBT bireylere verdiği desteği göstermeye devam ediyor.

Karşınızda Braided Solo Loop

Aslına bakacak olursak Braided Solo Loop ile ilgili söyleyebileceğimiz pek de bir şey bulunmuyor. LGBT bireylerin bayraklarından esinlenilerek oluşturulan kayış, bayrakta yer alan renklerin harmanlanmasıyla oluşturulmuş durumda. Elbette bu kayış için oluşturulan ekran yüzü de yine aynı renklerden oluşuyor. Tüketiciler, bu saat kayışına 99 dolar karşılığında sahip olabilecekler.

Nike Sport Loop da tıpkı Braided Solo Loop gibi Pride Edition serisinin bir parçası. Bu kayışa baktığımızda da LGBT bayrağının renklerinin, farklı bir şekilde harmanlandığını görüyoruz. Nike Sport Loop için oluşturulan ekran yüzü ise biraz daha sade bir yapıya sahip. Nike logosunu kullanan Apple, saat tasarımını rengarenk hale getirmiş durumda. Bu kayışın fiyatı ise 49 dolar olarak açıklandı.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre Pride Edition serisinin yeni üyeleri, 25 Mayıs'ta Apple'ın çevrimiçi mağazaları ya da perakendeciler aracılığıyla satın alınabilecek. Akıllı saatler için hazırlanan yeni ekran yüzleri, Apple Watch'un bir sonraki güncellemesinde kullanıcıların hizmetine sunulacak.