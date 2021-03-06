DigiTimes tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple, OLED ekranlı iPad modelleri üzerinde çalışıyor. Teknoloji devinin ilk OLED ekranlı iPad modellerini 2021 sonunda ve 2022'de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Apple'ın 2021'de piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni iPad Pro'sunun mini LED ekran ve 5G desteği ile karşımıza çıkacağını sizlerle paylaşmıştık. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen bu yeni iPad Pro'nun heyecanlı bekleyişi devam ederken DigiTimes tarafından yayınlanan bir rapor gözleri bu yılın sonuna ve 2022'ye çevirdi.

Bunun sebebi ise yayınlanan raporda Apple'ın OLED ekranlı iPad modelleri üzerinde çalıştığı ve iki yeni modeli piyasaya sürmeye hazırlandığı iddiası. Aynı zamanda yine aynı rapora göre Apple, OLED ekranlı bir MacBook Pro üzerinden de çalışıyor.

10,9 inç ve 12,9 inç OLED ekranlı iPad'ler geliyor:

Tabii ki henüz bu konu hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlı ancak gelecek iki yeni OLED ekranlı iPad modelinin 10,9 inç ve 12,9 inç iki model olması bekleniyor. Bunlardan 10,9 inç olan modelin bir iPad Air olması beklenirken, 12,9 inç olan modelin ise iPad Pro olarak karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Rapora göre 10,9 inç iPad için Apple 2021 yılının son çeyreğinde üretime geçecek ve cihaz 2022'de piyasaya sürülecek. iPad Pro olacağı tahmin edilen 12,9 inç'lik iPad'in ise bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda yine bahsi geçen OLED ekranlı MacBook Pro'nun da 2021 yılı içerisinde beğenimize sunulması bekleniyor.

Burada söz edilen iPad Pro modelinin önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen ve mini LED ekranlarla geleceği bilinen model olup olmadığını ise ancak tanıtım gerçekleştikten sonra anlayabileceğiz gibi görünüyor.