Apple'dan 5G Destekli ve mini LED Ekranlı iPad Pro Geliyor

Apple'ın bu yıl içinde çıkarmaya hazırlandığı iPad Pro, mini LED ekranı ve 5G desteğiyle 2021'in en iddialı tableti olarak karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde Tayvan merkezli dokunmatik ekran üreticisi General Interface Solution’ın Apple'ın tedarik zincirine katıldığı ve mini LED ekrana sahip yeni iPad Pro için ekran üretimi yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

General Interface Solution, yaptığı açıklamada üretimin Ocak 2021'de başlayacağını belirtmişti. Bu haber ile birlikte Apple'ın yeni iPad Pro'sunun önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacağı da bir bakıma kesinleşmiş oldu.

mini LED ekranla daha verimli bir iPad Pro:

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Apple'ın 2021'de hem tabletlerinde hem de yeni Mac'lerinde LCD ekranları geride bırakarak mini LED ekranlara geçiş yapacağı düşünülüyor. Daha verimli enerji kullanımı ve daha canlı renkler sunacak olan mini LED'lerin ilk örneği ise yeni iPad Pro olacak gibi görünüyor.

mini LED'in yanında 5G desteği de gelecek:

5G teknolojisinin 2021'de giderek yaygınlaşması bekleniyor ve akıllı telefon üreticileri de yeni telefonlarını 5G desteğiyle sunmaya başladılar. Hatta Huawei ve Samsung 2020'nin ilk aylarında ilk 5G destekli tabletlerini de tanıtarak hızlı bir başlangıç yapmışlardı ve yarışın yalnızca akıllı telefonlar için olmadığını göstermişlerdi.

Apple ise henüz 5G destekli bir tablet tanıtmadı ancak kapımızda bekleyen yeni iPad Pro'nun 5G desteğiyle geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tabii ki hem 5G desteği hem de yeni mini LED ekranla gelecek olan yeni iPad Pro'nun şimdiye kadarki fiyat seviyesinden biraz daha yüksek bir fiyatla karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Yeni iPad Pro'nun ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da tüm işaretler en azından bu yılın ilk yarısı bitmeden tabletin tanıtılacağı yönünde. Bazı kaynaklar, yeni tabletin Mart ayına kadar tanıtılacağını düşünüyor. Yeni iPad Pro ile ilgili gelişmeler yaşandıkça, sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.