Apple'ın 1990'lı yıllarda çalışanlarına dağıttığı özel üretim ayakkabılar satışa sunuldu, alabilene...

Apple, günümüzde akıllı cihazları ve bilgisayarları dışında elektronik olmayan neredeyse hiçbir şey satmıyor (temizleme bezi hariç). Ancak durum, şirketin ilk yıllarında pek de böyle değildi. Gökkuşağı renklerinden oluşan elma logosuna sahip şirket, popülerleşmeye başladığı yıllarda dünyaca ünlü markalarla ortaklık yapıyor, aksesuarlar ve kıyafetler de satıyor veya dağıtıyordu.

Bu dağıtımlardan birisi de 1990’lı yılların ortasında düzenlenen “Ulusal Satış Konferansı”nda gerçekleşti. Apple, Omega Sports ile yaptığı iş birliği ile üretilen ve üzerinde logo ile “Apple” yazısına yer veren ayakkabılarını etkinlik sırasında çalışanlarına dağıttı. Geçtiğimiz günlerde bu ayakkabılardan birkaçı satışa çıktı.

1990’lı yılların Apple’ından kalma hiç giyilmemiş ayakkabı:

Yalnızca o dönemin Apple çalışanlarının sahip olabildiği “Omega Sports Apple Computer Sneakers”, Sothebys üzerinde satışa sunuldu. Tamamen yeni durumda olduğu belirtilen ayakkabıların tek bir çifti için istenen ücret ise vergiler hariç 50 bin dolar (1 milyon 346 bin TL).

Tabii buradaki “tamamen yeni” ibaresi yalnızca ayakkabının hiç giyilmediğini belirtiyor. 10 yıl önce üretildiği belirtilen ayakkabılar, yaşı gereği çevresinde yapışkan izlerine, sararmalara ve beyaz izlere sahip. Çift satın alanların eline geçecek ayakkabıların durumu da gizemli kutu açmaya benziyor.