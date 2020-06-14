Tarihteki En Başarısız Apple Ürünleri

Apple en beğenilen kişisel teknoloji ürünlerinin bir kısmının üreticisi bu bir gerçek ama bu durum her zaman böyle değildi. Şirket tarihindeki en başarısız Apple ürünleri listemizde gelin bu unutulmak istenen geçmişe birlikte gidelim.

Apple, kurulduğu günden bu güne başarısıyla ve yaratıcılığıyla dünyanın en büyük bilgisayar, teknoloji ve yazılım firmalarından biri konumuna geldi. iMac, iPod, iPhone, iPad, iTunes, iOS... Tüm bunlar o kadar çok insan tarafından benimsendi ve tüketildi ki “i” kelimesini tek başına duyduğunuz zaman ilk aklınıza gelen şey genelde Apple olmaya başladı.

Bunca başarıya rağmen her şirket gibi Apple da tarihinde çeşitli başarısızlıklar ve gerileme dönemleri yaşadı. Bu süreçlerden geçerken kimi ürünleriyle kullanıcılar ve teknoloji eleştirmenleri tarafından oldukça sert eleştirilere maruz kaldı. Kimi ürünleri satılmamış ya da satılan ürünler aşırı başarısız oldu. Tarihe kısa bir bakış atarak en başarısız Apple ürünleri listesini sizin için derledik.

Apple Quicktake 200 dijital kamera (1994):

Apple için Quicktake 200, içinde bulundukları gerileme döneminden kurtulmak adına ilk dijital kameralardan biri olmasıyla ön plana çıkan bir hamleydi aslında. Doğrudan bilgisayara bağlanabilen bir kamera şuan basit gözükse de 1994’te bu çoğu kişi için hayalden öte değildi.

Apple Quicktake 200’ün en önemli sorunlarından biri fiyatıydı. Apple 749 dolarlık fiyatın sebebini teknolojinin ilk olmasına bağlamıştı. Ancak tek sorun bu değildi elbet. Kameranın çok kötü bir çözünürlüğü ve sadece 8 fotoğraflık çok düşük bir hafızası vardı. Odaklama ve önizleme özelliklerinden de yoksundu. En büyük sorun ise kameranın sadece Apple bilgisayar serisi Mac ile uyumlu olmasıydı.

Apple Newton (1993):

Şirket yine bir ilke imza atarak Apple Newton’u piyasaya sürdüğünde, günümüzdeki cep bilgisayarları teknolojisinin ilki olarak görücüye çıkmıştı. Bir çeşit cep asistanı olarak tanıtıldığında insanların not defteri ya da rehber gibi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştı.

Newton kullanılmaya başlandığında ise sorunları da gün yüzüne çıktı. Öncelikle yazılımı idare etmek gerçekten çok zordu ve sürekli istenmeyen hatalara sebep oluyordu. Özellikle el yazısı özelliği o kadar kötüydü ki o dönem çizgi filmlerde ve TV dizilerinde ironisi yapılarak alay konusu oldu. Bu sorunların yanında bir de 699 dolar satış fiyatı eklenince Newton pek tutulmadı; en başarısız Apple ürünleri listemize girmeye hak kazandı.

Power Mac G4 Cube (2000):

En başarısız Apple ürünleri listemizde olması sizlere biraz ilginç gelebilir. Aslında Power Mac G4 Cube, çok sayıda insan için Apple tarihinin en sevilen ürünlerinden biridir. Sebebi ise muhteşem göresel tasarımıdır. O kadar estetiktir ki New York Modern Sanat müzesinde bir tane Power Mac G4 Cube bulunmaktadır.

Görsel tasarım bireysel teknolojik ürünler için oldukça önemli bir etken elbette. Fakat ürün esas önemli olan kullanılabilirlik konusunda oldukça zayıf kalıyordu. Fiyat olarak pahalılık standardını bu üründe de koruyan Apple'ın gözden kaçırdığı detay, aşırı ısınma sorunu ve iskeletin çatlamaya ya da kırılmaya çok elverişli olmasıydı. Power Mac G4 Cube, kullanıcılarına bu sorunların yanı sıra düşük performans sorunu da yaşatıyordu. Yine de Apple üstün görsel başarısıyla yeterli sayıda satış gerçekleştirmeyi başardı.

Macintosh TV (1993):

Aslında ürün üretildiği 1993 yılında, bilgisayardan televizyon izleme imkanı sağlayan teknolojisi ile bir devrim niteliği taşıyordu. Siyah üretilen ilk Mac olmasının yanı sıra küçük bir kumanda aleti, bir fare ve bir klavyeden oluşan bir masa üstü setiydi. Sorun ise o zamana kadar -hatta belki sonrasında da- Apple tarafından üretilmiş en çirkin en kaba şeylerden biri olmasıydı. Power Mac G4 Cube ne kadar başarılıysa tam tersini hayal edin.

Macintosh TV istenilen satış rakamlarını yakalayamadı, çok kısa sürede pazardan çekilerek üretimi durduruldu. Bu kısa sürede ise yaklaşık 10.000 adet satıldı. Bu sayı, Apple ürünleri arasındaki en düşük satış rakamı olarak tarihteki yerini aldı.

20th Anniversary Macintosh (1997):

1997’de Apple’ın 20. kuruluş yıldönümü şerefine ürettiği bilgisayar estetik bir tasarımı olmasına rağmen 7500 dolar satış fiyatıyla cep yakıyordu. Esas sorun ise Bilgisayarın sadece görselden ibaret olmasıydı. Dönemine göre oldukça estetik bir tasarım olsa da performans konusunda oldukça kötü bir bilgisayardı.

Başlangıçta ana ürün olarak üretimi düşünülen bilgisayar sonrasında sınırlı sayıda ve özel seri olarak satışa sunuldu. Fiyatın yükselmesinde de bu etkili oldu. Fakat oldukça kısa bür sürede tasarımı tamamlanan bilgisayarın içeriğinde, Apple hali hazırda kullanılan aksamları tercih ettiği için kötü performans kullanıcılar tarafından oldukça sert dille eleştirildi.

Apple Stand (2019):

2019 sonunda piyasa çıkarılan Apple Stand’ı bu listeye almamızın en büyük sebebi, 10 yıl sonra da bu listede yer alacak olması. Apple Stand’ı bu listeye aday yapan ise 1000 dolarlık ücreti ekranı dik tutmaktan başka işlevi olmayan bir standa veriyor olmanız.

Apple zaten geçmişten bugüne kadar fiyat sıkalasını hep yüksekte tutmuştu. Bazen çok eleştirilse de kaliteli, kullanışlı ve estetik ürünlerle, kullanıcıların beklentilerini de karşılamayı başarmıştı. Ancak bir stand’a 1000 dolar fiyat koymak öyle rahatsız ediciydi ki tanıtımında katılımcılar tarafından yuhalanmıştı. Amerika’da şu anda iPhone 11’in fiyatının ortalama 1000 dolar civarında olduğunu düşünürsek Apple Stand bu listenin en büyük adaylarından biri gibi gözüküyor.

Macintosh Performa x200 (1992):

Sene 1992. Apple Macintosh Performa X200’ü piyasa sürdü. Görsel olarak Apple stardatlarında olan ürünün sorunu ise yine içerikti. Gerilemenin getirdiği ekonomik çıkmazlardan dolayı şirket bu bilgisayarın üretiminde epey bir kesintiye gitti.

Apple içinde bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışırken üretilen Macintosh Performa X200 düşük performansın yanı sıra, tasarımı da pek kullanışlı değildi. Apple tarihinin dönemine göre en düşük performans ve satış başarısı getiren ürünlerinden biri olarak tarihteki yerini aldı.

Apple e.World (1994)

Genellikle donanımlarıyla tanıdığımız Apple’ın; iTunes, Safari, iOS gibi yazılım başarıları da olduğunu unutmamak gerekir. Apple e.World de onlardan biri olabilirdi aslında. Sorun ise her zamanki gibi yine fiyatıydı. Yanlış pazarlama stratejileri sonucu e.World, beklenen kitleye ulaşamamıştı. Sadece 2 sene kullanımda kaldı.

eWorld e-postalarınıza, haberlere ve yazılımlara, oldukça kolay ulaşım sağlayan ve sadece Amerika’yı kapsayan çevrimiçi bir hizmetti. Kullanım kolaylığının yanı sıra benzerlerinde olmayan özellikleriyle de ilgi çekiciydi. Fiyatı ise aylık 8,95 dolar olarak belirlenmişti. Kulağınıza çok gelmediyse hizmetin sabah 6:00’dan akşam 18:00’e kadar olduğunu ve ek hizmet bedelinin saat başı 6,95 dolar olduğunu söyleyelim. Belki fikriniz değişmiştir.

Apple Bandai Pippin (1996):

Apple Bandai Pippin 1996’da Nintendo 64, PlayStation ve Sega Saturn’e rakip olarak piyasaya sürülen bir oyun konsoluydu. Bütün Apple ürünleri arasında dönemine göre performans açısından iyi ve oldukça güçlü bir konsol olmasına rağmen en büyük sorunu yine fiyatıydı.

Diğer konsollara göre hem az sayıda oyuna sahipti hem de oyunları diğer konsollardaki kadar başarılı değildi. Bununla birlikte yaklaşık 600 $ olan fiyatı rakiplerinden çok yüksekti. Bu sebeple istenilen kitleye ulaşamadı. Merak edenler, bu talihsiz konsolun tüm hikayesine buradan ulaşabilirler

Apple USB Fare (1998):

1998 de standart fare tasarımlarına estetik ve dikkat çekici bir alternatif olarak üretilen Apple USB Fare aslında teoride amacına ulaşılmış bir üründü. Basık yuvarlak formuyla gerçekten farklıydı, gerçekten güzel görünüyordu ve kullanıcılar arasında ismi “Hokey Diski” olarak yayıldı. Apple bu farklılığın kullanımda sorunlara sebep olduğunu ise ne yazık ki ürünü pazara sunduktan çok sonra fark etti.

Farenin yapısının kullanımdaki hassasiyeti zorlaştırması bir yana farenin kablosu da çok kısa tasarlanmıştı. Apple Hokey Diski’nin sorunlarının yanı sıra en büyük şanssızlığı dizüstü bilgisayarların USB girişlerinin merkezden sol tarafa taşınmasıyla aynı döneme denk gelmesidir. Kısa kablo ve kullanım zorluğu Bu ürünün ömrünün kısa olmasına sebep oldu.

iPod Shuffle 3. Nesil (2009):

2009’da piyasa sürülen 3. Nesil iPod Suffle önceki nesile daha minimalist bir tasarıma ve kontrol dinamiğine sahipti. Dünyanın en küçük müzik çaları olduğunu söylememiz anlamanıza yardımcı olacaktır. Fakat sorun bu minimalist yaklaşımın kullanımı oldukça sinir bozucu bir hale getirmesiydi.

Cihazın tüm kontrolleri kulaklıktaki bir tuşa indirgenmişti. Fakat çoğu kişi bu kulaklığa sahip değildi ya da kulaklığın yapısını beğenmiyordu. Bunun yanı sıra kulaklıktaki tek tuşla kontrol Apple tasarımcılarının hayal ettiği kadar kullanışlı değildi. Bir şarkıyı dinledikten sonra o şarkıyı tekrar dinlemek için yeni şarkıyı 6 saniye dinlemeniz sonrasında 3 defa kulaklıktaki tuşa basmanız gerekiyordu. Yazarken bile insanın aklı karışıyor...

Apple III (1980):

Apple II o güne kadar çıkmış en iyi Apple ürünü olmasının yanı sıra pazardaki en iyi bilgisayarlardan da biriydi. Apple III ise Apple ikiden dolayı büyük bir beklenti yaratmıştı. Steve Jobs’ın Tüm havalandırma deliklerini ve fanlarını tasarımdan çıkarma isteğinden dolayı ısı kontrolü için daha ince bir metalden üretilmesi kararlaştırıldı ama bu yeterli olmadı.

Apple III özellikle işletme sahibi kullanıcıların küçük harf klavyesi ve daktilo benzeri ebat gibi önemli özellikler taşıyordu. Bu özelliklere rağmen yeni tasarımın soğutma eksikliği bir süre kullanımdan sonra bilgisayar içindeki çipler yüksek ısıdan kaynaklı gerçekten eriyordu.

Apple bu sorunu çözmenin yolunu elbette buldu ama bu sürede ürünün oldukça kötü bir üne kavuşmasına mani olamadı. Piyasa sürülen ilk 14.000 Aplle III geri çekildi ve kullanıcılara geri ödenen ücretler, firmaya büyük bir ekonomik yük oldu. Sonrasında kusurları giderilmiş Apple III yaklaşık 70.000 satış rakamına ulaşsa da ilk sürümün yarattığı tarihi başarısızlığı unutturamadı. En başarısız Apple ürünleri listemizin zirvesindeki Apple III, şirket tarihinin en büyük başarısızlığı olarak gösterilmektedir.