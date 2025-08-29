Apple, 9 Eylül 2025 tarihinde herkesin beklediği o etkinliği gerçekleştirecek ve iPhone 17 serisini resmen bizlerle buluşturacak. Seride standart, yepyeni Air, Pro ve Pro Max olarak 4 telefon göreceğiz. Eğer iddialar doğruysa da iPhone 17’nin iPhone’lar için bir rekor kırma ihtimali de var.
Bu rekor, Apple’ın en uzun süre piyasada tuttuğu amiral gemisi iPhone serisi. Daha öncesinde iPhone 4’e ait olan bir rekordu. Yani 15 yıl civarı süredir kırılamamıştı. İddialar doğru çıkarsa iPhone 17 onu geçebilir.
iPhone 18 tanıtımının normalden geç olması, iPhone 17’nin rekoru kırmasını sağlayabilir
Şimdi gelelim rekor kıracak tahminine nasıl varıldığına. Daha önce ortaya çıkan iddialar, Apple’ın iPhone 17’den sonraki nesil itibarıyla etkinliklerinde değişikliğe gideceğini söyleyerek artık yeni iPhone’ların eylülde tanıtılmayacağını öne sürmüştü. Bunun yerine ilkbaharda gelecekleri belirtilmişti. Yani iPhone 18 modeli 2027’nin baharında gelebilir. Bu da iPhone 17 ile iPhone 18 arasında 1,5 yıllık süre olabileceği anlamına geliyor.
Yani eğer böyle olursa iPhone 17 serisi, 550 gün, yani 18 ay süre Apple’ın en yüksek iPhone modeli olarak piyasada kalabilir ve rekoru kırabilir. Haziran 2010’da tanıtılan iPhone 4, 477 gün kalarak bu rekora sahipti. Onu 399 gün ile 2019’da çıkan iPhone 11 Pro ve 378 gün ile Eylül 2007’de çıkan orijinal iPhone takip ediyor. Gerçekten bu rekorun kırılıp kırılmayacağını bekleyip göreceğiz.
İddia doğru çıkarsa en uzun süre en üst seviye iPhone olarak kalan modeller böyle olacak
|Model ve çıkış tarihi
|Piyasada kaldığı gün
|Yerine geçen telefon
|iPhone 17 (Eylül 2025)
|550 gün (iddialar doğru çıkarsa)
|iPhone 18 (2027 ilkbaharı)
|iPhone 4 (Haziran 2010)
|477 gün
|iPhone 4s (Ekim 2011)
|iPhone 11 Pro (Eylül 2019)
|399 gün
|iPhone 12 Pro (Ekim 2020)
|iPhone (Haziran 2007)
|378 gün
|iPhone 3G (Temmuz 2008)