Apple'ın Piyasaya Sürmediği Uygun Fiyatlı iPad Ortaya Çıktı [Video]

2011’de üretilen 8 GB iPad prototipi ortaya çıktı. Apple’ın uygun fiyatlı seçenek olarak düşündüğü bu model hiçbir zaman piyasaya çıkmadı.

Apple’ın 2011 yılında ürettiği 8 GB depolamaya sahip bir iPad prototipi gün yüzüne çıktı. pple’ın o dönem daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak düşündüğü bu model planlanmasına rağmen hiçbir zaman satışa çıkmadı.

Sızdırılan prototip, iOS yerine Apple’ın fabrikalarda kullandığı SwitchBoard test yazılımını çalıştırıyor. 2011’de üretilmesine rağmen 2012’ye ait iPad 2,4 kimliğini taşıyan cihaz üretim öncesinde yapılan mühendislik doğrulama testlerinde de kullanılmış durumda.

8 GB’lık iPad 2 hiçbir zaman satışa çıkmadı

Cihazın arkasında bulunan “8GB” etiketi, bu modelin yalnızca test amaçlı üretilmediğini, aynı zamanda satışa sunulmasının da düşünüldüğünü gösteriyor. O dönemde Apple’ın, iPad 3 öncesinde 8 GB depolamalı uygun fiyatlı bir iPad 2 hazırladığına dair iddialar gündeme gelmişti fakat şirket bu planı rafa kaldırdı, iPad 3’ü 499 dolardan piyasaya sürdü ve 16 GB’lık iPad 2’yi 399 dolardan satmaya devam etti. Sonuç olarak 8 GB’lık bu model hiçbir zaman kullanıcıya ulaşmadı.

Apple, o dönem için 8 GB depolamanın bir tablet için yetersiz olduğuna karar verdi. 2012’de iPhone’lardaki 8 GB seçeneğini de tamamen kaldırdı. Bugün ise hem iPhone hem de iPad’lerde en düşük depolama kapasitesi 128 GB’tan başlıyor.