Apple Powerbeats Pro, 4 Renk Seçeneğiyle Tanıtıldı

2014 yılında Apple tarafından 3 milyar dolar karşılığında satın alınan Beats markasına ait yeni Powerbeats Pro kulaklıklar 4 renk seçeneğiyle duyuruldu ve kulaklıkların satışa çıkacağı tarih ortaya çıktı.

Uzun süredir hakkında birçok söylenti dolanan Apple’a ait Beats firmasının yeni Powerbeats Pro modeline dair ortaya çıkan detaylar sonunda resmiyet kazandı.

Firma, 9 Haziran tarihinde 250 dolar fiyatı ile tüketicilere sunulacak olan ve 4 renk seçeneğine sahip yeni Powerbeats Pro kulaklıklarını resmi olarak duyurdu.

Powerbeats Pro 4 renk seçeneği ile geliyor:

Bahar Sarısı, Bulut Pembesi, Lav Kırmızısı ve Buzul Mavisi olmak üzere 4 renk seçeneğine sahip olacak olan yeni Powerbeats Pro kulaklıklar renk açısından mevcut eski seriye sadık kalarak herhangi bir yenilik sunmuyor.

Kulaklıkları şarj etme özelliğine sahip kılıf kutusu ile kullanım süresi açısından kullanıcılarını oldukça mutlu edeceğe benzeyen Powerbeats Pro kulaklıkların tek şarjla bir gün kadar kullanılabileceği iddia ediliyor. Bununla beraber, kulaklıkları yalnızca 5 dakika şarj ederek 90 dakika kullanabilirsiniz.

Apple’ın H1 çipi ile gelen Powerbeats Pro kulaklıklarınızı, tüm Apple cihazlarınızla kolay bir şekilde eşleştirebilir ve hiçbir butona basmanıza gerek kalmaksızın “Hey Siri” komutunu vererek sanal asistanınıza her an ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda IPX4 suya ve tere dayanıklılık sertifikasına sahip olan Powerbeats Pro kulaklıklar, kulağı saran tasarımı ile sporcular tarafından da tercih edilecek gibi görünüyor. Tüm bu özelliklere karşın Powerbeats Pro modeli ne yazık ki aktif gürültü önleme özelliğine sahip değil.