iPhone’lara Girebilmek İçin 10 Milyon Dolarlık Tesis

ABD’nin New York kentinde bölge savcılığı 10 milyon dolara yeni bir araştırma merkezi kurulmasını onayladı. Bu tesisin amacı ise iPhone ve iPad’lere girilebilmesini sağlamak olacak.

Teknoloji söz konusu olduğunda en önemli konu başlıklarından ve teknoloji kullanıcılarının da en önemli çekincelerinden biri gizlilik. Apple ve Google gibi firmalar da sürekli olarak bu konuda kendilerini geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

New York Polis Departmanı’na (NYPD) göre bu çabalar biraz fazla ileri gitmiş durumda. Manhattan bölge savcısı, 10 milyon dolarlık bir tesis kurulmasını ve bu tesiste Apple ürünlerine girmek için çalışmalar yapılmasını öngören teklifi onayladı.

Polisler Apple’ı aşamıyor

Geçmişte Apple ile ABD kolluk kuvvetleri bir arada çalışabiliyordu. Daha sonra Edward Snowden, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından yapılan gözetleme çalışmalarını sızdırmıştı. O raporlarda Apple, Google, Microsoft ve Facebook’un NSA’e sunucularına doğrudan erişim hakkı verdiği yer alıyordu.

Apple bu iddiaları yalanladı ve o günden bu yana da gizlilik konusunda kendini geliştirdi. iOS 8 ve sonrasında firma şifreleme çalışmalarını artırdı ve daha uzun şifreler kullanılmasını mümkün kıldı.

Teknik olarak bir Apple cihazı şifreyi tahmin ederek açmak neredeyse imkansız. Her yanlış giriş yaptığınızda tekrar giriş yapma süresi artıyor. Yeni laboratuvarda hasar gören donanımların tamiri ve bir süper bilgisayarla şifre aşma çalışmaları yapılacak.

Telefon şifreleri konusunda bilinç artıyor

Rakamlara göre akıllı telefonlarda şifre kullanımı da daha yaygın hale geliyor. Yüksek Teknoloji Analiz Birimi’nden bir görevliye göre şifre korumalı olarak gelen akıllı telefon sayısı son 5 yılda %52’den %82’ye kadar yükseldi.

Aslında Apple, gerekli durumlarda yetkililerle iCloud yedeklerini paylaşıyor. Öte yandan bu yedekler her zaman güncel olmuyor. Genelde bu güncellemeler için telefonun bir kablosuz ağa bağlanması ve şarja takılmış olması gerekiyor.

Yasa koyucular akıllı telefonlardaki bilgilere yalnızca suçluları belirlemek için değil masumların da suçsuzluğunu ispat etmek için de ihtiyaç duyabiliyor. Pek çok kişinin bir olay anında nerede olduklarına dair bilgileri akıllı telefonları sunuyor.

Apple’ın önlemleri her zaman yeterli değil

Apple’ın güvenlik için yaptığı çalışmalara rağmen, Jeff Bezos’un iPhone X’i hacklenmişti. FBI da iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max’e girmeyi başarmıştı. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Apple’dan iPhone kilitlerini açmakta yardım istemişti.

Teknoloji firmaları ile kolluk kuvvetleri arasındaki bu kedi fare oyunu asla bitmeyecek. Yeni güncellemelerle cihazlar daha da zor sızılabilir hale gelecek. Kanun kuvvetleri de yeni yöntemler bulacak.