2019 yılında Apple'ın Siri uygulamasının kaydettiği seslerin Apple'ın alt yüklenicileri tarafından dinlendiğini ortaya çıkaran eski Apple çalışanı, sonunda kimliğini açık etti. Bahsi geçen kişinin etik kaygılarla işinden ayrıldığı belirtiliyor.

Apple'ın iOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin bir parçası olan ve akıllı kişisel asistan rolü üstlenen programı Siri, birçok açıdan faydalı olsa da kullanıcıların gizlilik endişelerini artıran bir yana da sahip. Büyüyen veri toplama endüstrisi Apple'ın da kârlarına kâr katmasını sağlarken kullanıcıların Apple'dan verilerini toplamamasını talep etmesine şirket tarafından sınırlı şekilde uyulduğu belirtiliyor. Bazı bireyler kamuoyuna konu hakkında açıklamalarda bulunup şirketin bu konu hakkındaki politikasını ifşa etse de bu hafta yaşananlar yeni bir tırmanışa işaret ediyor.

Geçen sene Apple kullanıcıları, bir çalışan aracılığıyla Siri tarafından alınan gizli kayıtların, Apple yüklenicileri tarafından düzenli bir şekilde dinlendiğini öğrenmişlerdi. Bu kayıtlar, Siri tarafından kaydedilen verilerin yalnızca küçük bir kısmıydı ve değerlendirilmeleri için üçüncü taraflara gönderiliyordu. Bu işlemde kullanılan verilerin Apple tarafından Siri'yi ve onun yönettiği yazılımları geliştirmek için kullanıldığı söylense de işin asıl kısmı kaydedilen bu verilerin başka insanlar tarafından erişilebilir olduğuydu.

Gizli çalışan, kimliğini açıkladı:

Apple'ın bu işlemi Siri'nin geliştirilmesi için yaptığı söylense de bu, gerçek kullanıcılara uygun bir şekilde bildirilmiş değil. Dahası, bilgilerin kayıt işleminin rastgele başladığı da bildirilmiyordu. Bu durumda, kullanıcıların beklenmedik tetikleyiciler yoluyla Siri kaydı başlayabilir. Bu kayıtlar uyuşturucu satışı, cinsel ilişkiye giren insanlar, tıbbi ayrıntılar ve tartışmalar gibi her türden özel bilgiyi barındırıyordu. Bu veriler ayrıca konum, iletişim ve uygulama verisiyle destekleniyordu ve Apple'ın iddiasına göre bunlar anonimleştirilmiş bilgilerdi.

İşte tüm bu bilgileri kamuoyuyla paylaşan kişi ortaya çıktı ve İngiliz gazetesi The Guardian'a bir röportaj verdi. Thomas le Bonniec, 2019 yılının yaz aylarına kadar şirkette çalışıyor, İngilizce ve Fransızca kullanıcı taleplerinin kaydını tutuyordu. Geçen yaz, eski çalışan etik kaygılarla işinden ayrılmıştı. le Bonniec'e göre Apple, hem yasal hem de ahlaki olarak 'gri bir alanda' faaliyet yürütüyor ve bunu yıllardır, devasa ölçeklerde yapıyor. Eski çalışana göre Apple'dan her tür yolla hesap sorulmalı.

le Bonniec, her gün saatlerce bahsettiği bu Siri kayıtlarından yüzlercesini dinlediğini ve bunların çeşitli cihazlardan geldiğini belirtiyor. Eski şirket çalışanına göre genç, yaşlı, çalışan, işsiz, tüm etnik gruplar, hatta suçlular bile nihayetinde kaydediliyordu. Bu kayıtlar üçüncü taraflar tarafından alınıyor ve analiz ediliyordu ve elbette bundan kaydedilenlerin haberi olmuyordu. Apple ise The Guardian'a yaptığı açıklamada söz konusu verilerin günlük Siri faaliyetlerinin %1'inden azına tekabül ettiğini, seslerin parçaları olduğunu ve tamamen anonimleştirildiğini iddia etti.