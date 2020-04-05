Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, iOS işletim sistemlerinde bulunan sesli asistan Siri'yi daha akıllı hâle getirmek için Voysis'i satın aldı. Merkezi Dublin'de bulunan Voysis, yapay zekâ odaklı teknolojiler üzerinde çalışmasıyla tanınıyor.

Günümüzün en önemli teknoloji firmalarından Apple, son zamanlarda yapay zekâ teknolojilerine daha fazla önem vermeye başlamıştı. Bu kapsamda şirket, Siri’nin bir kişinin doğal dilini anlama yeteneğini geliştirmek için Dublin merkezli Voysis’i bünyesine katacak. Voysis, bilgisayar sistemlerinin konuşulan dili algılamasına yardımcı olmak için yapay zekâ yazılımları geliştirmesiyle biliniyor.

Bloomberg’in haberinde yer alan bilgilere göre daha önce pek çok e-ticaret şirketi, uygulamalarında daha gelişmiş ürün arama sonuçları sunmak için Voysis tarafından geliştirilen teknolojileri kullanmıştı. Voysis tarafından geliştirilen teknolojinin kelime öbeklerini anlayabildiğinin altını çizen Bloomberg, “Yeni bir LED TV’ye ihtiyacım var” ve “Bütçem 1.000 dolar” gibi ifadeleri bu söyleme örnek olarak gösterdi.

Apple, daha önceleri de yapay zekâ girişimlerini satın almıştı:

Mevcut diğer sesli asistanlarla kıyaslandığında Siri, çoğu zaman çok daha az sonuç sunmasıyla biliniyor. Bu noktada Amazon bünyesinde bulunan Alexa, çok sayıda platformla bütünleşirken Google Asistan ise şirketin güçlü bilgi grafiğinden yararlanıyor.

Rakipleriyle olan yarışında geriye düşmemek için çalışmalar yürüten Apple, bu kapsamda son yıllarda her biri özel teknolojiler aracılığıyla yapay zekâyı hedefleyen Turi, Laserlike ve Xnor.ai gibi girişimleri de satın almıştı. Öte yandan Cupertino merkezli şirket, Voysis ile yapılan anlaşmanın detaylarından bahsetmedi. Yani Voysis’in tam olarak ne üzerinde çalışacağı bilinmiyor ancak tahmin etmek çok da zor değil.

Bildiğiniz üzere Apple, önümüzdeki haziran ayında düzenlenecek WWDC 2020 konferansını koronavirüs nedeniyle iptal ettiğini ve etkinliğin çevrimiçi ortamda yapılacağını duyurmuştu. Belki de Siri’nin gelişimi ve gelecekte kullanıcıları nelerin beklediği de bu konferansta detaylandırılabilir. Bu konuda herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.