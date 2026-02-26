Apple'ın Siri'ye "Getiremediği" Yapay Zeka Özellikleri Android Telefonlara Geldi

Google, Android'de sunulan Gemini yapay zekâ özelliklerine yenilerini eklediğini açıkladı. Artık yapay zekâ sizin yerinize bazı işlemleri yapabilecek.

Yapay zekâ alanında en önde gelen şirketlerden olan Google, Gemini’ı Android işletim sisteminde de sunuyordu. Dün ise şirket, Android’deki Gemini özellikleri için yepyeni bir güncelleme yayımladığını açıkladı. Bu güncelleme, kullanıcıların çok işine yarayacak yenilikleri Androdi telefonlara getiriyor.

Yeni güncellemeyle birlikte Android kullanıcıları, Gemini destekli daha fazla otomasyon özelliğine ulaşabilecekler. Uber siparişi, yemek teslimatı gibi çok adımlı görevleri yönetmek için yapay zekâyı kullanmak mümkün olacak.

Otomasyonlar geldi

Google'ın açıkladığına göre, otomasyonlar kullanıcıların yapılacaklar listelerini Gemini'ye devretmelerine olanak tanıyor. Yani telefonunuz üzerinden yapabileceğiniz bir görevi yapay zekâya yaptırabiliyorsunuz. bir Ancak pratikte, Gemini'nin yönetebileceği iş türleri hâlâ sınırlı olduğunu belirtmek gerek. Şirket, beta aşamasında olan bu özelliğin başlangıçta yiyecek, market ve araç paylaşımı kategorilerindeki belirli uygulamaları destekleyeceğini belirtiyor. Bu özellik ayrıca Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Samsung Galaxy S26 serisi gibi belli cihazlardaki Gemini uygulamasında sınırlı olacak ve başta sadece ABD ve Kore’de çıkış yapacak.

Tabii ki otomasyonların bası riskleri de var. Bu nedenle Google bazı koruma önlemleri de eklemiş. Öncelikle, otomasyonlar cihaz sahibinin açık bir komutu olmadan başlatılamayacak. Çalışırken ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve hata yapıyorsa veya takılıyorsa görevi durdurabileceksiniz. Ayrıca otomasyonların telefonunuzda güvenli, sanal bir pencerede gerçekleştiğini, yalnızca sınırlı uygulamalara erişebildiği ve cihazdaki diğer verilere erişemediği de belirtilmiş.

Dolandırıcı tespiti, Arama İçin Daire İçine Al özelliğine yenilikler

Otomasyonlar dışında şirket, telefon görüşmelerinde dolandırıcılıkları tespit eden özelliğinin kapsamını genişlettiğini ve ABD’deki Galaxy S26 serisi cihazlarda sunulmaya başladığını açıkladı. Ayrıca en popüler özelliklerden biri olan Arama İçin Daire İçine Al özelliği de güncellendi.

Bu özellik artık yalnızca tek bir nesneyi değil, telefon ekranında gördüğü her şeyi arama yeteneğine sahip olacak. Bu, beğendiğiniz bir kıyafetin her parçasını ve her aksesuarını arayabileceğiniz veya ekrandaki bir grup şey ve ilgili konu hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz anlamına geliyor.