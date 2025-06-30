Apple, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni ve gelişmiş Siri'yi istediği noktaya getirebilmek için OpenAI ve Anthropic ile görüşmeye başladı.

Apple'ın Siri’yi daha akıllı ve kullanışlı hâle getirmek için yapay zekâ devleri OpenAI ve Anthropic ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Bloomberg’in haberine göre Apple bu iki şirketle Siri’nin altyapısını güçlendirecek bir iş birliği peşinde.

Her iki şirket de Apple’ın gizliliğe önem veren özel sunucularıyla uyumlu yapay zekâ modelleri geliştiriyor. Apple da bu modelleri test etmeye başladı ancak Siri’nin tamamen bu sistemlere mi geçeceğine dair kesin bir karar henüz verilmiş değil.

Apple, Anthropic ile anlaşmaya daha yakın

Apple şu ana kadar Anthropic’in modellerini daha uygun bulmuş gibi görünüyor ve taraflar bazı mali şartları konuşmaya başlamış fakat iddialara göre Anthropic, Apple’dan zamanla milyarlarca doları bulan bir ücret talep ediyor.

Apple kendi yapay zekâ modelini de geliştiriyor ama şirket hâlâ istediği seviyeye getirebilmiş değil ve kullanıcıları da daha fazla bekletemeyeceğinin farkında. Özetle Apple, hem Siri’yi çağın gerisinde bırakmamak hem de kendi sistemini geliştirmek için zaman kazanmak adına OpenAI veya Anthropic ile anlaşmaya varmak üzere.