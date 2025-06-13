Apple'ın ertelediği yapay zekâlı Siri'nin ne zaman çıkacağı belirsizliğini korurken Bloomber yazarı Mark Gurman'dan yeni bilgiler geldi. Gurman'a göre yeni Siri için daha çok beklememiz gerekecek.

Apple, 2024 yılında duyurduğu Apple Intelligence yapay zekâ özellikleriyle birlikte Siri’nin de baştan aşağı değişeceği ve artık sizinle konuşabilen üretken yapay zekâ destekli bir asistana dönüşeceğini duyurmuştu. Ancak iOS 18’le sunulması beklenen Siri güncellemesi bir türlü gelememiş ve ertelenmişti. Ne zaman kullanıma sunulacağı da belirsizliğini koruyordu.

Şimdi ise en güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan konuya ilişkin yeni bilgiler geldi. Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre yenilenmiş Siri için daha çok beklememiz gerekecek.

2026’nın ilkbaharında kullanıma sunulacak

İddiaya göre şirket yeni Siri için şirket içinde planlanan tarih 2026 yılının ilkbaharı olarak belirlendi. Bu bir iddia olsa da Apple’ın son açıklamalarıyla uyumlu olması nedeniyle gerçek olma ihtimali yüksek bir söylenti. Apple, normalde yeni Siri’yi iOS 18.4’te sunmayı bekliyordu. Ancak erteleme nedeniyle bu olmamıştı. Yeni iddia, Nisan veya Mart 2026’da çıkacak iOS 26.4 ile yani istenenden tam 1 yıl geç geleceği anlamına geliyor.

Apple’ın yazılım bölümünün patronu Craig Federighi ile pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, geçtiğimiz günlerdeki WWDC’nin ardından röportaj verdiler. Bu röportajlarda da kendilerine Siri sunuldu. Yöneticiler, Siri’nin istenen seviyeye gelemediğini ve bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir olamadığını belirterek erteleme kararı aldıklarını ifade etti.

Gurman’a göre son zamanlarda yeni Siri’de önemli gelişmeler kaydedildi ve yavaş yavaş hedeflenen seviyeye ulaşıldı. Eylüldeki iPhone 17 lansmanında yeni Siri’den önizleme görebileceğimiz de eklendi. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.