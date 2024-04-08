Apple bir kez daha DMA (Dijital Pazarlar Kanunu) nedeniyle inceleme altında. Bu defa şikâyetçi olan firma ise Spotify.

Son dönemde teknoloji devleri sık sık DMA kapsamında yapılan şikâyetler nedeniyle kendilerini mahkemede ya da arabulucu masasında buluyorlar. Sık sık da şirketler, ortaya atılan iddialar nedeniyle inceleme altına alınıyor. Bu konuda şikâyetçilerin favorilerinden biri ise Apple gibi gözüküyor.

Son 14 günde dördüncü defa soruşturma geçiren Apple'da yönelik son şikâyet, daha yakın zamanda Apple'ın ciddi bir meblağ ödemek zorunda kaldığı Spotify'dan geldi. Spotify, Apple'ın günlük olarak ceza ödemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan durum pek de öyle olmayabilir.

Apple yakasını AB'nin elinden kurtarmaya çalışıyor

DMA ile birlikte ilk olarak teknoloji devlerinin tekel oluşturmasının engellenmesi amaçlanıyor. Bu yüzden de firmaların belirli teknoloji ve pazarlara erişimi kısıtlamasına izin verilmiyor. Bu yüzden de firmalar üçüncü parti platformlardan ödeme almak gibi hizmetleri sunmak için çalışmalar yapıyor.

Öte yandan Apple için durum biraz karışık hâle gelmiş durumda. Firmaya yöneltilen suçlamaların bir kısmı birbirine benzemekle birlikte teknoloji devi Spotify'a karşı âdil olmayan bir avantaj sağladığı ve App Store dışı alışverişe izin vermeme politikaları nedeniyle zaten ceza almıştı ancak bu cezalar DMA'nın başka maddelerinden dolayı verilmişti.

Konunun uzmanları ise Spotify'ın iddialarının pek de elle tutulur tarafı olmadığını belirtiyor. Görünüşe göre yetkililer bu defa Apple'ı haklı bulmaya daha yakın.