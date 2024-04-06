DMA yasası yüzünden sürekli değişiklikler yapan Apple, AB memnun oluncaya kadar belli değişikliklere gidiyor.

Sadece birkaç gün önce, Apple’ın AB tarafından gelen DMA yasası çerçevesinde attığı önemli bir adımı sizinle paylaşmıştık. Bu adımla birlikte Apple, iPhone’lara üçüncü parti uygulama mağazaları yüklemeyi mümkün kılıyordu. Bu mağazalardan biri olan AltStore, içinde bir emülatör uygulamasıyla geliyordu.

Delta isimli bu emülatörü üçüncü parti yazılım olmadan yüklemek mümkün değildi. Zira Apple, kendi mağazasında buna izin vermiyordu. Fakat App Store politikasında yapılan bir güncelleme çerçevesinde bu durum değişti. Artık App Store üzerinden emülatör indirmek mümkün olacak. Bunun haricinde müzik dinleme tarafında da bir politika değişikliği var.

App Store’da emülatör geliştirilip dağıtılabilecek.

App Store politikası, hiçbir zaman emülatör yazılımlarının platformda barındırılmasına izin vermiyordu. Artık mağazadaki ilgili bölümler, oyun emülatörlerini içerecek şekilde güncellendi. Retro oyun konsolu emülatörlerinin oyun indirme imkânı sunacağıın belirten Apple, uygulama içinde sunulan tüm yazılımdan geliştiricilerin sorumlu olduğunu söyledi. Yani telif hakkı gibi durumlari doğrudan geliştiricileri ilgilendirecek. Bu da emülatör yapma hakkının sadece oyun haklarını elinde tutan şirketlere özel olup olmayacağı sorununu doğuruyor.

Müzik servisleri, “satın al” gibi butonlarla web sitelerine yönlendirme yapabilecek.

Emülatör kararı küresel çapta geçerliydi. Bu ise AB bölgesini kapsıyor. Karara göre belli bölgelerdeki müzik servisleri, farklı internet sitelerine bağlantı verebilecek. Buna ek olarak kullanıcılardan e-posta aboneliği alan servisler, dijital olarak müzik veya hizmet satın almak için direkt geliştiricinin adresine gidebilecek.

Bu değişiklik, Apple’ın sık sık maruz kaldığı antitröst davalarından geliyor. Apple Music rakiplerine karşı kendi platformuna avantaj verdiği düşünülen Apple, bu yüzden ceza almıştı.

Söz konusu değişiklikler hakkında sizin düşünceleriniz neler?