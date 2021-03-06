Apple, soyadından kaynaklı yazılımsal bir hata oluşması nedeniyle yazar ve oyuncu Rachel True'nun iCloud hesabını kilitledi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sorunun son 6 aydır devam ettiğini söyleyen True, takipçilerinden yardım istedi.

Apple'ın bulut depolama servisi iCloud, yazılım kaynaklı olduğu düşünülen bir hata nedeniyle Amerikalı yazar ve oyuncu Rachel True'nun hesabını kilitledi. Son 6 aydır iCloud hesabına erişmekte sıkıntı yaşadığını söyleyen True, karşılaştığı sorunu Twitter hesabından takipçileriyle paylaşarak yardım istedi.

Görünüşe göre iCloud, soyadının 'True' olması nedeniyle ünlü oyuncunun hesabını kilitledi. Paylaşılan ekran görüntüsünde yer alan hatada, bir kullanıcının soyadının 'True' olarak ayarlanamayacağı yazıyor. Bu noktada muhtemelen iCloud soyadını yanlış algılayıp değişkeni bir 'Boolean' olarak atıyor ve bu nedenle işlem başarısız oluyor. Tuhaf olan kısımsa ünlü oyuncunun bu hatayı sadece son altı aydır alıyor olması.

Apple ile görüşmesine rağmen sorunu çözülemedi:

Rachal True, Twitter hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda sorunu Apple'a bildirdiğini ve müşteri temsilcileriyle saatlerce telefonda görüştüğünü söyledi. Ancak yine de sorunu çözülmedi ve hâlâ hesabına erişemiyor. Yazar, soyadını değiştirmeyi denediğini ancak sorunun buna rağmen devam ettiğini söylüyor.

Görünüşe göre Apple, sorun için bir düzeltme üzerinde çalışıyor ancak True, hatanın eylül ayından beri devam ettiğini söylüyor. Geçmişte de benzer sorunlarla karşı karşıya kalan iCloud, son olarak birkaç ay önce hizmette büyük bir kesinti yaşamıştı.

Rachal True'nun başına gelen bu sorunun tam olarak neden kaynaklandığını ve Apple'ın bu sorunu düzeltip düzeltemeyeceğini merakla bekliyoruz. Ancak şu anki manzara, sorunun iCloud yazılımından hem de yazarın soyadından kaynaklandığını gösteriyor.