Apple'ın, cihazları su altındayken kullanılabilecek şekilde tasarladığı yeni sualtı modu kullanıcı arayüzü patenti Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlandı. Yeni patente bakılırsa, Apple cihaz kullanıcısı su altından karaya çıktıktan sonra kullanıcı arayüzünü tekrar eski haline döndürebilecek.

ABD Patent ve Marka Ofisi, Apple'ın bilgisayar kullanıcı arayüzü ile ilgili bir patent başvurusunu yayınladı. Bu patente göre, Apple, su altındaki cihazları için su altı modu kullanıcı arayüzü tasarladı. Kullanıcı, su altından çıkıp karaya ayak bastığında kullanıcı arayüzünü standart iOS'a da geri çevirebilecek. Yeni kullanıcı arayüzünün, su altında fotoğraf ve video çekmeyi sevenlere yönelik olduğu düşünülüyor.

Apple'ın yeni icadı, elektronik cihazlara, su altı kullanıcı arayüzlerine erişimde daha hızlı ve daha verimli yöntemler sağlarken, arayüzlere de elektronik cihazlara, bu elektronik cihazlar su altındayken etkileşime girme olanağı sağlıyor. Bu yöntemlerin ve arayüzlerin, elektronik cihazlar suyun altındayken onlarla etkileşime geçmedeki diğer yöntem ve arayüzleri tamamlayabilecekleri ya da onların yerini alabilecekleri düşünülüyor.

Daha verimli bir insan-makine etkileşimi

Bu tip yöntemlerin ve arayüzlerin kullanıcının girdilerinin sayısını, kapsamını ve/veya doğasını azaltacağı belirtilirken, kullanıcı üzerindeki bilişsel yükü azaltarak daha verimli bir insan-makine etkileşimi meydana getireceği belirtiliyor. Bataryayla çalışan cihazlarda bu yöntem ve arayüzlerin enerjiyi koruyacağı ve batarya şarjları arasındaki süreleri artıracağı da söyleniyor. Yine bunların yanı sıra, bu yöntem ve arayüzler, su altı kullanıcı arayüzüne erişim için yapılan faaliyetlerin performansını ve su altında elektronik bir cihazın kullanımını kolaylaştıracak. Bunlar, alınan gereksiz girdileri azaltacak ve kullanıcı ve çıktı verimliliğini artıracak.

Apple'ın su altı göstergesi cihazın durum çubuğunda, kullanıcıya su altında olunduğu göstermek amacıyla bulunacak. Apple, mühendislik ekibinin, iOS'un su altı versiyonunda kullanıcı arayüzünü kolaylaştırmak için iki stil sunuyor. iPhone ya da diğer cihazların su altındaki tuşları gösteriliyor. Burada kamerayı açıp kapamak ve flaşı açıp kapamak için iki tuş görünüyor. Kullanıcıların bu tuşları, cihazın ayarlarından seçtikleri başka uygulamalar için kullanıp kullanamayacakları patentte belirtilmiyor. Patentte, su altında kamera arayüzü de gösteriliyor.

Apple'ın bu patent için başvuruyu 2018'in dördüncü çeyreğinde yaptığı görülüyor.