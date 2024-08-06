Apple, MacBook'ların CD ve DVD çalıştırmasını mümkün kılan "SuperDrive" isimli aksesuarını satıştan kaldırdı. İhtiyaç duyan tüketiciler artık sadece üçüncü taraf aksesuarları kullanabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, 2008 yılından beri piyasada olan ve MacBook'ların optik disk bağlantısı yapmasını mümkün kılan SuperDrive isimli cihazının satışını durdurdu.

Apple'ın 2008 yılında piyasaya sürdüğü MacBook Air modeli, bir disk sürücüsüne sahip değildi. Bu özelliği ile alanında ilk örneklerinden bir tanesiydi. İşte Apple, tüketicilerin CD ve DVD kullanımını mümkün kılmak için SuperDrive isimli aksesuarı satmaya başladı. Bu aksesuar, bir disk sürücüsünün USB girişi ile bilgisayara bağlanmasını sağlıyordu.

Oldukça ilkeldi ve hiçbir güncelleme almadı

Apple SuperDrive, Blu-ray diskler için destek vermiyordu. Ayrıca sadece USB Type-A desteğine sahipti. Yıllar boyunca hiçbir özellik güncellemesini almayan disk okuyucu aksesuar, bu hâliyle oldukça ilkeldi. Açık konuşmak gerekirse Apple SuperDrive'ın bugünlere gelmiş olması bile oldukça önemli. Zira CD ve DVD'ler hayatımızdan çıkalı çok oldu.

Yine de bazı tüketiciler, MacBook^larda CD veya DVD çalıştırmak zorunda kalabilirler. Peki bu tüketiciler ne yapacak? Apple, SuperDrive'ın fişini çekmiş olsa da üçüncü taraf üreticiler, Blu-ray desteği bile sunabilen yeni nesil aksesuarlar geliştirdiler. Tüketicinin yapması gereken tek şey, bu aksesuarlardan bir tane temin etmek.