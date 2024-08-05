Apple'ın Mail uygulamasına getirdiği yapay zekâ özelliğinin düzgün çalışmadığı ortaya çıktı. Beta sürümünde testler gerçekleştirenler, özelliğin dolandırıcılık e-postalarını ayırt edemediğini ve hatta onları öne çıkardığını bildirdi.

Apple, geçtiğimiz aylarda Apple Intelligence olarak isimlendirdiği yapay zekâ özelliklerinin iOS 18’le iPhone’lara geleceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise bu özellikleri içerecek iOS 18.1’in ilk betası bizlerle buluşmuştu. Sadece geliştiricilerin ulaşabildiği bu sürüm, yapay zekâ özelliklerini denemeye olanak tanıyordu.

Beta ile çıkış yapan özellikler arasında mail uygulamasına gelen yenilikler de yer alıyordu. Bu özellikler, e-postaları önemine göre sıralayabiliyor ve kullanıcılara zaman kazandırmayı amaçlıyordu. Ancak gelen bilgiler, pek de iyi çalışmadığını gösterdi.

Apple Intelligence’ın dolandırıcılık e-postalarını öne çıkardığı görüldü

Apple Intelligence kapsamında Mail uygulamasına gelen yapay zekâ destekli filtreme özelliğinin dolandırıcılık e-postalarına düştüğü görüldü. Birçok Reddit kullanıcısı, özelliğin dolandırıcılık e-postalarını silmek yerine onlara öncelik verdiğini ifade etti.

Bu da Apple Intelligence’ın kötü amaçlı e-postalar ile normal e-postalar arasında ayrım yapamadığını, daha da kötüsü onları önceliklendirebildiğini gösteriyor. Aynı zamanda sadece metinlere göre kategorize edip gönderen adrese veya diğer önemli detaylara da bakmıyor. Tüm bunlar, kullanıcılar için ciddi risk demek.

Ancak Apple’ın bu sorunu çözeceğini söylemek mümkün. Zaten normalde de birçok hatayı bünyesinde bulunduran geliştirici betalarının amacı da bu. Geliştiriciler, bu hataları keşfedip Apple’a geri bildirim sağlıyor, şirket de bunları son sürüme kadar düzeltiyor. Yani muhtemelen Apple Intelligence geniş çapta kullanıma sunulduğunda bu sorun kaldırılmış olacak.

Sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için gelecek Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri, büyük ihtimalle ekim ayında sunulacak iOS 18.1 ile kullanıcılara açılacak.