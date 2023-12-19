Apple'ın TestFlight sunucularında devasa bir veri sızdırıldı. 1,2 TB'lik dev sızıntı, bugüne kadar hiç yayımlanmamış veya önceden yayımlanıp, sonradan kaldırılan oyun ve uygulamalara ev sahipliği yapıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. Geliştiricilerin, uygulamalarını yayımlamadan önce test sürecini yürüttükleri ve uygulamaların beta sürümlerinin yayımlandığı hizmeti TestFlight, benzeri görülmemiş bir sızıntıya ev sahipliği yaptı. Edinilen bilgilere göre 1,2 TB'lik veri, bu sızıntı ile internete saçıldı.

TestFlight'ın sızdırılan veriler, tespit edilebildiği kadarı ile 2012 ila 2015 yıllarını kapsıyor. "teraleak" olarak isimlendirilen ve X'te de bu adla bir hesaptan paylaşılan sızıntı, bugüne dek hiç yayımlanmamış oyun ve uygulamalar ile o yıllarda yayımlanan ancak sonradan App Store'dan kaldırılan içeriklere ev sahipliği yapıyor.

Sızıntının nasıl yaşandığı bilinmiyor

teraleak sızıntısını kimin yaptığı ve bu devasa veriye nasıl ulaştığı gibi soruların cevabı yok. Ancak sızıntı kaynağı, Apple sunucularından elde ettiği verileri Wayback Machine aracılığıyla arşivledi. Hâl böyle olunca sızdırılan verilere ulaşmak oldukça kolay. Yapılması gereken tek şey bir internette "TestFlight leak" araması yapmak.

Tabiri caizse sızdırılan verilerin içinde yok yok. Şu ana kadar incelenen veriler arasında, Angry Birds serisinden hiçbir zaman yayımlanmamış olan birkaç yapım dahi bulundu. Ayrıca artık App Store'da olmayan Infinity Blade gibi oyunlar da sızdırılan dosyalar içinde mevcut. Üstelik meraklı internet kullanıcılarının tarama çalışmaları da devam ediyor. Bu taramalar, sızdırılan verilerdeki yepyeni oyun ve uygulamaları ortaya çıkartmaya devam edecek gibi görünüyor.