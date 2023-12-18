Apple, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 ABD'deki satışlarını durduracağını açıkladı. Karar, Apple ile tıbbi teknoloji şirketi Masimo arasındaki patent tartışmalarının ardından geliyor. İşte tüm yaşananlar.

Apple, yıllar boyunca patent tartışmalarıyla gündeme gelen Apple Watch modelleriyle ilgili önemli bir karar aldı. İlk olarak 9to5Mac’e yapılan açıklamaya göre teknoloji devi, ABD’deki bazı Apple Watch modellerinin satışlarını bu hafta durduruyor.

Yalnızca ABD'de geçerli olan karar, bu yıl tanıtılan Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerini kapsıyor. Şirket, 21 Aralık’ta internet sitesi üzerinden bu cihazların satışını durduracak. 24 Aralık’ta ise ülkedeki tüm Apple mağazalarından kaldırılacak.

Kararın nedeni, Apple ile tıbbi teknoloji şirketi Masimo arasındaki patent tartışmaları

Apple’ın neden amiral gemisi Apple Watch modellerini ABD’de satmayı durdurduğuna bir bakalım. Teknoloji devi, son birkaç yıldır Masimo isimli bir tıbbi cihaz şirketiyle akıllı saatleri hakkında sorunlar yaşıyordu. Bu şirket, Apple Watch’ların kandaki oksijen seviyesini ölçen sensörünün kendilerinden kopyalandığını ve Apple’ın patent ihlali yaptığını söylüyordu. İki taraf arasındaki sorunların 2020’ye kadar dayandığını belirtelim. Masimo’ya göre Apple Watch Series 6’dan beri böyle ihlaller gerçekleşiyor.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, ekim ayında Apple Watch modellerine yasak getirmişti

Masimo, ilk olarak 2020’de, daha sonra ise 2021’de konu hakkında dava açmıştı. Bunun ardından da ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (ITC) başvurdu. ITC, incelemelerin ardından Apple’ın 2 patent ihlali yaptığını keşfetti. Bunlar da kan oksijen seviyesini ölçen teknolojiyle ilgiliydi.

ITC, ekim ayının sonunda Apple Watch modellerinin ABD’ye ithalatına yasak getirdi. Kurum, sonrasında da davayı Biden hükûmetine incelenmesi için gönderdi. Başkanlık incelemesi için de 25 Aralık’ta sona erecek 60 günlük müddet tanınmıştı. Şu ana kadar geçen süreçte, kararı veto edebilecek hükûmetten bir adım atılmadı.

Masimo CEO’su Joe Kiani, yasak geldiğinde yaptığı açıklamada, “ITC’nin kararı, dünyanın en büyük şirketinin bile kanunların üstünde olmadığına dair güçlü bir mesaj gönderiyor.” demişti.

Kısacası yasak, Biden yönetiminden farklı bir hamle gelmezse 25 Aralık günü yürürlüğe girecekti. Apple da yasağa uymak için biraz daha önceden böyle bir hamle yapmaya karar verdiğini duyurdu. ITC’nin kararı, yalnızca Apple satışlarını etkiliyor. Yani cihazlar Amazon gibi üçüncü taraf satıcılar tarafından satın alınabilecek. Bu konuda bir değişiklik olup olmayacağı bilinmiyor.

Apple’a göre satışlar mümkün olan en kısa sürede geri başlayacak

Şimdi ne olacağını görmek için 25 Aralık’ı bekleyeceğiz. Apple, Biden yönetiminden bir hamle gelmezse yasağa itiraz edecek. Şirket, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2’nin satışlarının “mümkün olan en kısa sürede” tekrar başlayacağını söylüyor ancak kesin bir tarih veremiyor.