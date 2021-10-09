Apple CEO’su Tim Cook, sonsuz kaydırma mekanizmasının insanları bağımlılığa, kutuplaşmaya ittiğine vurgu yaparak, insanların Apple cihazlarını arkadaşları ve aileleri ile bağlantı kurmak için kullanmasını istediğini söylüyor.

Günümüzde bir ihtiyaç olmasının yanı sıra, dijital dünyaya erişim sağlayan bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlar insanları gerçek dünyadan soyutlayan bir sosyal aktivite olarak da karşımıza çıkıyor. Özellikle dokunmatik telefonlar, birçok işlevi görmesi ve pratik olması sebebiyle parmağımızın ucuyla bizi farklı dünyalara götürüyor. Bu durumun insanların ufkunu açan, bilgilendiren, sosyalleşmesini sağlayan bir aktivite olmasıyla birlikte, parmağımızın ucunda kaydırdığımız dünya bizi dijital bağımlılığa ve bazen de radikal görüşlere, kutuplaşmalara götürebiliyor.

Sonsuz kaydırma özelliği hiç şüphesiz bu meselenin az farkında olunan ama en önemli etkenlerinden biri. İnternet sitelerinde ya da sosyal medya uygulamalarında, kaydırdıkça sürekli bir yenisini karşımıza çıkaran sonsuz kaydırma, telefonu elimize sadece bir şeye bakmak için alıp fakat saatlerce bırakamayışımızın başrollerinden. Apple CEO’su Tim Cook da, bunun zararlarına atıfta bulunarak kullanıcıları suçladığı anlaşılabilecek açıklamada bulundu.

“Aileniz ve arkadaşlarınızla bağlantı kurun”

Apple CEO’su Tim Cook, daha önce de verdiği bir röportajda, “Teknolojinin insanlığa hizmet etmesi gerektiğini düşündüm” açıklamasında bulunarak, teknolojiyi çok fazla kullanan insanlar hakkında her zaman endişelendiğini söylemişti. Apple ürünlerinin sadece kaydırmak yerine daha akıllıca ve yaratıcı amaçlar için kullanılmasını istediğini belirten Tim Cook, endişelerini yineleyerek, insanların Apple cihazlarını aileleriyle ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için kullanmalarını istediklerini söyledi.

Apple CEO'su Tim Cook’tan, Facebook ve Instagram'ın gençlerin zihinsel sağlığını nasıl etkilediğine dair son raporlara da ağırlık vermesi istendi. Nitekim, Instagram’ın genç kızların beden algısını bozduğuna ve gençlerin zihinlerini olumsuz yönde etkilediğine yönelik Facebook araştırması açığa çıkmıştı. Tim Cook’un dijital bağımlılık konusundaki bu tavsiyeleri her ne kadar iyi niyetli olsa da, sadece kullanıcıları suçlaması pek dişe dokunur değil.