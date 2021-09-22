Tim Cook, Bilgi Sızdıran Çalışanlarına Mektupla Trip Attı

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, şirket çalışanlarına toplu bir mail gönderdi. Gönderdiği bu mailde Cook, çalışanların basına bilgi sızdırmasına değindi ve bilgi sızdıran bu kişilerin Apple'a ait olmadığını söyleyerek ufaktan trip attı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta yeni iPhone, iPad ve Apple Watch ürünlerini tanıtmıştı. Daha kullanıcıların eline geçmeden büyük beğeni toplayan cihazların yanında şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ve tvOS15’i de yayınlamıştı.

Yeni ürün ve hizmetlerinin tanıtımıyla her yıl büyük ses getiren Apple’ın bu heyecanı sürdürebilmesi için elbette insanların ne ile karşılaşacaklarından haberdar olmamaları gerekiyor. Fakat diğer birçok şirket gibi Apple da yeni ürünlerin, hizmetlerin, önemli tarihlerin ve daha birçok şeyin basına sızdırılmasından muzdarip. Bu durum, Apple’ın CEO’su Tim Cook’u da çalışanlara toplu mail gönderecek kadar rahatsız etmiş gibi görünüyor.

“Özel bilgileri sızdıranlar Apple'dan değil”

Cook, gönderdiği mail’e, tüm çalışanlara teşekkürlerini ileterek başladı. Cuma günü dünya genelindeki çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda Cook, şimdiye kadar elde edilen başarılara değindi. Buradan sonra ise Cook, söz konusu toplantıda, çalışanların da fazlaca şikayetçi olduğu bir soruna değindi.

Toplantı konularının basına aktarılmasından şikayetçi olan çalışanlarla aynı hisleri paylaştığını belirten Cook, şu sözleri söyledi:

“Bilgi aktaran kişileri bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız konusunda şüphenizin olmamasını isterim. Bildiğiniz üzere bizler, özel bilgilerin açığa vurulmasını hoş görmeyiz. Bilgi aktaran kişilerin az sayıda olduklarını biliyoruz. Bunun yanında, özel bilgileri sızdıran kişilerin buraya ait olmadıklarını da biliyoruz.”

Buradan sonra ise Cook, çalışanlara tekrardan teşekkürlerini ileterek güven verici bir kapanışla mail’ini sonlandırdı. Bu gibi basına bilgi sızdırma durumlarından birçok üretici şikayetçi.

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