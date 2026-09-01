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Apple, CEO’luğu Bırakan Tim Cook İçin Veda Videosu Paylaştı

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Apple, CEO’luk görevini bırakan Tim Cook’un çalışanlarına veda ettiği anları içeren bir video paylaştı.

Apple, CEO’luğu Bırakan Tim Cook İçin Veda Videosu Paylaştı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

15 yıldır Apple CEO’luğu görevini üstlenen Tim Cook, bugün (1 Eylül) itibarıyla görevinden resmen ayrıldı. Cook’un yerine şirketin Baş Donanım Sorumlusu olarak görev yapan John Ternus getirildi. Cook, artış Apple’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek.

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Tim Cook’un çalışanlara ve müşterilere yayımladığı mesajı sizlerle paylaşmıştık. Tabii ki sadece Cook tarafından değil, Apple tarafından da ünlü iş insanına bir veda yapıldı. Apple’ın resmî hesaplarından vedası için bir video yayımlandı.

Apple’ın Tim Cook’a veda ettiği anlar

Videoda Tim Cook’un Apple Park’ta çalışanlarına veda ettiğini görüyoruz. “Teşekkürler Tim” yazısıyla birlikte çok sayıda Apple çalışanı, Cook’u karşılıyor, onunla fotoğraf çekiliyor ve ona sevgilerini iletiyor.

Tim Cook, 15 yıllık Apple CEO’luğunda büyük başarılara imza atmıştı. Firmayı 350 milyar dolardan 4,6 trilyon dolarlık değere çekmeyi başardı. Süreç boyunca çok sayıda sevilen ürünü bizlerle buluşturdu. AirPods, Apple Watch, Apple TV gibi hizmetler, M serisi işlemciler gibi devrimsel ürünlerle Apple’ın bu kadar büyük bir şirket olmasını sağladı.

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Apple

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