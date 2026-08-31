GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayımlanan yeni GTA 6 fragmanının ardından Rockstar Games, resmî internet sitesi üzerinden yeni ekran görüntüleri paylaştı.
Paylaşılan ekran görüntülerinde Jason ve Lucia'nın yeni saç stilleri ve tarzı görülebiliyor. Ekran görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz:
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GTA 6 yeni ekran görüntüleri
GTA 6'nın çıkışına artık 3 aydan az bir süre kalmış durumda ve heyecan giderek artıyor.
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