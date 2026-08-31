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GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

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Rockstar Games, GTA 6'nın Netflix'te yayımlanan fragmanının ardından oyuna dair yeni resmî ekran görüntüleri paylaştı.

GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz günlerde Netflix'te yayımlanan yeni GTA 6 fragmanının ardından Rockstar Games, resmî internet sitesi üzerinden yeni ekran görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan ekran görüntülerinde Jason ve Lucia'nın yeni saç stilleri ve tarzı görülebiliyor. Ekran görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz:

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İçerikten Görseller

GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı
Jason_and_Lucia_03
Jason_and_Lucia_07
Vice_City_10

GTA 6 yeni ekran görüntüleri

Jason_and_Lucia_03

Jason_and_Lucia_07

Vice_City_10

GTA 6'nın çıkışına artık 3 aydan az bir süre kalmış durumda ve heyecan giderek artıyor.

Peki siz yayımlanan yeni ekran görüntüleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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