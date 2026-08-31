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9 Eylül'de Tanıtılacak Apple Watch Series 12 ve Ultra 4'ün Özellikleri Ortaya Çıktı

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Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 12 ve Ultra 4'ten yeni bilgiler geldi.

9 Eylül'de Tanıtılacak Apple Watch Series 12 ve Ultra 4'ün Özellikleri Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu yılki en büyük etkinliğini 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirecek. Etkinlikte iPhone 18 Pro modellerinn tanıtıldığını göreceğiz. Ayrıca ilk katlanabilir iPhone da resmen duyurulacak. Bunlar dışında Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 yeni amiral gemisi saatleri de bekliyoruz. Peki bu saatler neler sunacak?

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerinde köklü bir tasarım değişikliği yaşanmayacak. Daha önce cihazlara Touch ID entegre edilebileceğine yönelik bazı iddialar gündemi meşgul etmiş olsa da Gurman, hem Series 12 hem de Ultra 4 modellerinin mevcut Series 11 ve Ultra 3 tasarımlarını koruyacağını vurguluyor.

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9 Eylül'de Tanıtılacak Apple Watch Series 12 ve Ultra 4'ün Özellikleri Ortaya Çıktı
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Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 neler sunacak?

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Malzeme tarafında eski günlere göz kırpan dikkat çekici bir gelişme yaşanabilir. Apple, Series 12 modeli için seramik kasa seçeneğini geri getirmeyi planlıyor. En son 2017 yılında sunulan Apple Watch Series 3 modelinde karşılaştığımız premium seramik kasa seçeneğinin hem beyaz hem de koyu gri renk alternatifleriyle test edildiği öne sürülüyor.

Akıllı saat pazarında uzun süredir devam eden işlemci durgunluğu bu nesille birlikte son bulabilir. Apple, Series 11 ve Ultra 3 modellerinde daha eski Series 10 ve Ultra 2 cihazlarında da kullanılan S10 çipini tercih etmişti. Gurman'a göre Series 12 ile birlikte gelmesi beklenen yeni S11 çip, uzun yıllardır beklenen ilk ciddi performans artışını sağlayacak. Bu performans artışı, hem uygulama açılış hızlarını hem de genel arayüz akıcılığını olumlu etkileyecek.

Performans tarafındaki gelişmeler sadece hız ile sınırlı kalmıyor; cihazın sağlık ve fitness takip yetenekleri de iyileşecek. Test edilen yeni özelliklerden biri, nabız sensörünün gün boyunca kesintisiz ve sürekli veri toplamasına olanak tanıyacak.

Son olarak, bu yıl yeni bir Apple Watch SE 4 modelinin tanıtılmasını beklemediğimizi belirtelim. Gurman, Apple Watch serisi için asıl "büyük tasarım değişikliğinin" önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.

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