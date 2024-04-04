Apple Vision Pro, bu kez ABD'de gerçekleştirilen bir omuz platini ameliyatında kullanıldı. Ameliyat başarılı olurken yetkililer, karma gerçeklik başlığının ameliyata nasıl katkı sağladığını açıkladılar.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple Vision Pro'nun İngiltere'de gerçekleştirilen bir ameliyat sırasında kullanıldığından bahsetmiştik. Şimdi bir kez daha benzer bir olay yaşandı. Bu kez ABD'de bir ameliyat gerçekleştiren cerrahlar, operasyon sırasında Apple Vision Pro'dan destek aldılar.

Rothman Ortopedi Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren doktorlar, omuz protezi takacakları bir ameliyat sırasında Apple Vision Pro kullandılar. Üstelik bu ameliyat, oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Peki Apple Vision Pro, bir ameliyatta nasıl kullanılıyor?

Apple Vision Pro'nun bir ameliyatta kullanılmasını sağlayan şey, "myMako" isimli bir uygulama. Sağlık sektörü için çalışan eXeX isimli geliştirici şirket tarafından geliştirilen bu uygulama, protez ameliyatları için özel olarak tasarlandı. Ameliyat sırasında uygulamanın holografik arayüzünü kullanan cerrahlar, sunulan görselleştirmeler sayesinde ameliyat sırasında daha rahat ediyorlar.

Yapılan açıklamalara göre Apple Vision Pro'nun bir ameliyat sırasında kullanılması, doktorun ne yapması gerektiği konusunda yardım almasını sağladı. Böylelikle hem süreç hızlandı hem de ameliyatın daha iyi geçmesi sağlanmış oldu. eXeX tarafından yapılan açıklamaya göre bir ameliyat sırasında Apple Vision Pro kullanılması, hastanın iyileşme sürecini de hızlandıracak.