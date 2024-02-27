Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, uzun yıllardır geliştirdiği başta elektrikli araç projesini tamamen iptal etti.

Apple, 2010’lu yılların ortasından beri Tesla’ya rakip olacak bir araba geliştiriyordu. Ancak yıllar boyunca “Project Titan” olarak isimlendirilen ve sektörde “Apple Car” olarak bilinen bu araç hakkında kayda değer bir gelişme görmemiştik.

Bugün ise aracı bekleyenleri üzecek bir haber geldi. Bloomberg’ten Apple hakkında paylaştığı bilgilerle tanıdığımız güvenilir kaynak Mark Gurman’ın haberine göre teknoloji devi, yıllarını ve milyar dolarlarını harcadığı projeyi iptal etti.

Apple Car ekibi üretken yapay zekâ çalışmalarına geçiyor

Gurman’ın aktardığına göre Apple, şirket içinde bugün yaptığı bir açıklamayla elektrikli araç üretme planlarını durdurdu. Bu ay içinde üst yöneticilerin yaptığı görüşmelerin sonucunda alınan karar, şirketin COO’su Jeff Williams ve projenin başındaki Kevin Lynch çalışanlara duyuruldu.

Projenin arkasındaki yaklaşık 2000 kişilik ekipteki birçok kişinin de bunun yerine üretken yapay zekâ çalışmalarına geçiş yapacağı bildirildi. Gurman, bu geçişi yapmayacak ekipteki diğer kişilerin ise işten çıkarılacağını söylüyor.

Apple’ın bu sene yapay zekâ konusunda hamleler yapacağını biliyoruz. Yani şirket arabayı bırakarak tüm odağını haziran ayındaki WWDC 2024’te görmeyi beklediğimiz yapay zekâya çeviriyor.

Apple’ın 2015'ten beri söylentileri dolaşan arabası hakkında aslında geçen ay yeni bilgiler gelmişti. Yine Gurman’ın aktardığı o zamanki bilgilerde, şirketin projeyi 2028 yılına ertelediği ve tamamen sürücüsüz yapma planlarından vazgeçtiği belirtilmişti. Ayrıca başarısız olma ihtimali nedeniyle yeniden değerlendirileceği de gelen bilgiler arasındaydı. Bugünkü haberler de Apple’ın bu değerlendirmeyi yaparak başarısız olacağına karar kıldığını ve projeyi iptal ettiğini gösterdi. Gelecekte yeniden bu fikre dönüp dönmeyeceği ise şimdilik belirsiz.