Hep Başarılı Olacak Diye Bir Şey Yok: Apple'ın Tutmayan ve Devamı Gelmeyen Ürünleri

Apple, başarılı ürünler tanıtmasıyla bilinen bir firma olsa da bazen hiç tutmayan cihazlar da piyasaya sürebiliyor. İşte Apple'ın tutmayan ve devamı gelmeyen ürünleri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, genellikle kullanıcılar arasında tutan çok başarılı ürünler tanıtmasıyla bilinir. Ancak her zaman durum böyle değildir. Öyle ki Apple’ın da tarih boyunca büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ancak beklenen ilgiyi göremediği için iptal ettiği cihazlar var.

Biz de bu içeriğimizde Apple’ın tutmayan ve devamı gelmeyen ürünlerini derliyoruz. iPhone’lardaki denemelerden hiç satışa çıkmayan cihaza kadar birçok farklı türden ürünü listemizde görebilirsiniz.

iPhone mini

mini

Apple, 2020 yılında önemli bir yeniliğe imza atarak iPhone modellerine bir yenisini daha eklemişti. Bu model, daha küçük ekranlı iPhone mini’ydi. İlki de iPhone 12 mini olarak piyasaya sürülmüştü. Ancak küçük ekran ve pek iyi olmayan pil ömrü nedeniyle kullanıcılarda tutmadı ve satış rakamları çok düşük kaldı. Öyle ki sadece bir nesil sonra çıkan iPhone 13 mini, son iPhone mini oldu ve ürün tamamen iptal edildi.

12 inç MacBook

12inc

2015 yılında tanıtılan 12 inçlik MacBook, o dönem için inanılmaz derecede ince ve hafifti. Ancak performans/bağlantı esnekliği beklentileriyle çakışınca geniş kitlelere yayılamadı. Apple, 12 inç MacBook’u 2019’da satıştan kaldırdı ve doğrudan bir devam modeli gelmedi.

iPhone “c” modelleri

5c,

iPhone 5s ile aynı dönemde tanıtılan iPhone 5c, Apple’ın renkli ve plastik kasalı ilk "ekonomik" denemesiydi. Ancak Apple’ın "ucuz" algısı, kullanıcıların beklentisiyle örtüşmedi. iPhone 5s'teki Touch ID gibi yeniliklerden yoksun olan 5c, aslında bir önceki yılın teknolojisini âdeta plastik bir kapta sunuyordu. Bu yüzden de bir daha hiç “c” isimli iPhone görmedik ve seri iptal edildi. Apple, bundan ders çıkararak “SE” isimli serisiyle daha mantıklı ve sevilen bir çözüm üretti.

iPod Hi-Fi

ipodhifi

2006 yılında iPod’ların çok popüler olduğu dönemde Apple’ın dev hoparlör istasyonu çıkarma fikri aslında kulağa çok iyi geliyordu. Ancak bu ürün çok yüksek fiyatı ve sınırlı özellikleriyle eleştirildi. Sadece 18 ay sonra, Eylül 2007’de de üretimi durduruldu. iPod Hi-Fi, Apple’ın ses ürünlerinde bugünkü HomePod’dan önce çıkardığı bir anı olarak tarihe karıştı.

Apple Pippin

pippin

Çoğu kişi bilmez ama Apple, 90’lı yılların ortasında oyun konsolu pazarına da girmeye çalışmıştı. Bandai ile iş birliği yapılarak üretilen Pippin, hem bir bilgisayar hem de bir oyun konsolu olmayı hedefliyordu. Ancak o döneme göre inanılmaz pahalı olan 600 dolarlık fiyatı ve çok kısıtlı oyun kütüphanesi, ürünün sonunu getirdi. Sadece 42 bin adet satabilen Pippin, Apple’ın Steve Jobs’un dönüşünden önceki o karmaşık ve yönsüz döneminin bir simgesi olarak akıllara kazındı.

Tam Bir Hayal Kırıklığıymış: Apple’ın Hepsi Bir Arada Konseptli Oyun Konsolu Pippin’in Başına Neler Geldi? Tam Bir Hayal Kırıklığıymış: Apple’ın Hepsi Bir Arada Konseptli Oyun Konsolu Pippin’in Başına Neler Geldi?

FineWoven aksesuarlar

finewoe

En yakın zamanda yaşanan iptal olaylarından biri aksesuar tarafında. Apple’ın çevreci bir vizyonla deri kılıfların yerine getirilen ve “FineWoven” olarak adlandırılan bu kumaş benzeri malzeme, kullanıma başladıktan sadece birkaç gün sonra çizilmesi ve kalitesiz hissettirmesiyle büyük eleştiri topladı. Apple, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak 2024 ve 2025 süreçlerinde bu materyali sessizce arka plana itti ve farklı sürdürülebilir malzemelere yöneldi.

iPhone Plus

plus

Bir başka yakın örnek ise iPhone Plus modelleri. Apple, 2025’in eylül ayında tanıttığı iPhone 17 serisiyle iPhone Plus modellerine veda etti, yerine çok ince tasarımlı Air’ı getirdi. Sonuncusu iPhone 16 Plus olarak kalan Plus modeller, büyük ekranlı ve daha iyi pil ömürlü olmalarına rağmen asla istenilen satış seviyelerine ulaşamadı ve bu yüzden seriden kaldırıldı. Yerine gelen Air modelinde ise farklı bir durum yok öyle ki iPhone Air’ın da satış rakamları çok düşük seviyelerde. İlerleyen yıllarda onun da iptali söz konusu olabilir.

Apple'ın 2025'te Satıştan Kaldırdığı 25 Ürün Apple'ın 2025'te Satıştan Kaldırdığı 25 Ürün
Apple

