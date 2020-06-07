Apple TV + platformunun orijinal yapımlarından biri olan See dünyasının kurulması için bir danışmandan yardım alındığı açıklandı. Dizi, uzak gelecekte geçen bir bilim kurgu yapımı olarak biliniyor ve görme yetisini kaybetmiş olan insanların yaşamına odaklanıyor.

Apple tarafından geçtiğimiz senenin kasım ayında kullanıma açılan Apple TV+, kısa süre içerisinde pek çok güzel yapıma ev sahipliği yaparak izleyicilerin beğenisini kazanan platformlardan bir tanesi olmayı başardı. Platform için çıkan orijinal yapımlardan biri de Jason Mamoa’nın baş rolde yer aldığı bilim kurgu dizisi See idi. Gelecek bir zaman diliminde görme yetisini yitirmiş insanların yaşam öyküsünü konu alan dizi olumlu yorumlar almayı başardı.

Dizide kurulan dünya için alınan yardımlar arasında görme engellilerin yaşamının daha iyi yansıtılabilmesi için çalışılan bir danışmanın da mevcut olduğu açıklandı. Prodüksiyonda, görsel bozukluklarla geçen yaşamı daha gerçekçi bir şekilde tasvir edebilmek için bir görme engeli danışmanının kullanıldığı söylendi. Uzak gelecekte yaşayan insanların bir virüs yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarını ve hayattakilerin görme yetilerini kaybetmeleri üzerine kurulan yapımda macera öğeleri öne çıkıyordu.

Doğru tasvir konusunda sadece danışmana güvenildi:

Dizi her ne kadar bilim kurgu türünü temsil etse de gerçekçiliğin çok önemli olduğu aktarıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan yapımcı ve danışman Joe Strechay, ekranda gösterilen görme engelli bireylerden oluşan bir toplumun nasıl yaşayacağı ve iletişim kuracağı konularında tamamen kendisine güvenildiğini aktardı. Bu sayede senaryo ve sahnelerin mümkün olduğunca doğru hale getirildiğinin altını çizdi. Strechay, bir genetik bozukluk sonrası bastona geçiş yaptığını ve az gören insanlara daha önce de işgücüne katılımla ilgili destek verdiğini sözlerine ekledi.

Strechay’in aktardığına göre kendisi görme engelli bireylerin daha önceden popüler medyada nasıl resmedildiğine dair çalışmalar yapmış ve bunlar See dizisindeki danışmanlığının şekillenmesini sağlamış. Ayrıca daha önce de farklı yapımlarda danışman olarak görev almış. Görme engelinin gerçekten içinde olan birinden bu konuda alınan yardım, dizinin başarısında oldukça etkili olmuş gibi. Yapımın ikinci sezonuna dair merak edilenler henüz gizemini koruyor ve özellikle koronavirüs pandemisini atlattıktan sonra gelmesi muhtemel yeni sezonun yayın tarihi iple çekiliyor.