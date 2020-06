Geçtiğimiz sene yayınlanan ve oldukça beğenilen Chernobyl mini dizisinin yönetmeni Johan Renck, The Last of Us’ın da pilot bölümünü yönetecek. Chernobyl’de birlikte çalışan ikili, The Last of Us’ta da beraber çalışmaya devam edecek.

Geçtiğimiz aylarda PlayStation’ın en sevilen oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us’ın dizi uyarlamasının geleceği resmen açıklanmıştı. Sevilen oyunun dizi uyarlamasıyla ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sene yayınlanan Chernobyl mini dizisinin yönetmeni Johan Renck ve dizinin yaratıcısı Craig Mazin, HBO’da yayınlanacak olan The Last of Us uyarlamasının pilot bölümü yeniden bir araya geliyor. Renck, dizinin beş bölümünün de yönetmenliğini üstlenirken dizinin yaratıcılığını Mazin ve Renck ikilisi üstlenmişti.

The Last of Us dizisini Mazin uyarlayacak

Craig Mazin, The Last of Us’ın TV’ye uyarlanmasından sorumlu isim olarak seçilmişti. Naughty Dog’un elinden çıkan sevilen oyun, bir filme ya da TV dizisine uyarlanabilecek yapımlardan bir tanesi arasında görülüyordu. Oyunla ilgili ilk plan bir film uyarlaması olsa da Naughty Dog’dan Neil Durckmann, filmdeki süre kısıtlamasının istenilen hikâyeyi anlatmada sorun yaratacağını düşünüyordu. HBO da oyunun haklarını satın alarak projenin başına Mazin’i geçirdi.

Renck’in bu projeye katılışı ise verdiği bir röportajda ortaya çıktı. Discussing Film’e bir röportaj veren Renck, The Last of Us’ta idari yapımcı olarak Mazin’e katılacağını ve en azından pilot bölümün başındaki isim olacağını açıkladı. Renck, bunun haricinde şu an için herhangi bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Mazin ile birlikte dizideki karakterlere nasıl yaklaştıklarını da anlatan Renck, Joel ve Ellie’nin popüler kültürde ikonik karakterler olduğunu ve ekranda nasıl resmedilecekleri konusunda insanların beklentileri olduğunun farkında olduklarını söyledi. Renck, Mazin ile birlikte Druckmann’la sürekli temasa geçtiklerini söylerken oyundaki karakterlerin, kitaptaki karakterlere göre uyarlanmasının daha zor olduğunu da ifade etti.

Tabii ikilinin Chernobyl’de oldukça başarılı bir iş çıkardıklarını göz önünde bulunduracak olursak The Last of Us’ta da tekrar bir araya gelmeleri çok da şaşırtıcı değil. Dizi, 2021 yılında seyircileriyle buluşacak. Peki, sizin diziden beklentileriniz neler?