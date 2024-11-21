Apple TV, Türkiye'deki kullanıcıları için film satın alma ve kiralama ücretlerini güncelledi. Özellikle satın alma fiyatı inanılmaz zamlanmış durumda.

Netflix, Prime Video, BluTV gibi çevrimiçi yayın platformlarının dört bir yanımızı sarmasıyla birlikte film satın alma ya da kiralama yöntemi büyük oranda unutuldu. Yine de filmleri lisanslı olarak yüksek kalitede izlemek isteyenler için Google Filmler ya da Apple TV gibi uygulamalarda uygun fiyata film satın alma ya da kiralama imkanı sunuluyordu. Tabii artık Apple TV için "uygun fiyat" ifadesini kullanmak pek de mümkün değil.

Fiyatlarında sessiz sedasız bir güncellemeye giden Apple TV, film kiralama ücretini %501 satın alma ücretini ise %953 artırdı. Yeni fiyatlarla birlikte Apple TV'de tek bir film satın almanın maliyeti, Netflix Standart Plan aylık aboneliğine yaklaştı.

Apple TV'de film kiralama ve satın alma ücretleri şu şekilde:

Yeni Fiyatı Eski Fiyatı Kiralama 29,99 TL 4,99 TL Satın Alma 199,99 TL 18,99 TL

Netflix abonelik ücretleri şu şekilde: