Apple'ın Film ve Dizi Platformu Apple TV+'in İsmi Değişiyor: İşte Yeni İsmi

Apple, film ve dizi platformu Apple TV+'ın ismini değiştirdiğini açıkladı. Bu değişiklik, platformun ülkemize gelmesinin yolunu açıyor.

Apple, son yıllarda film ve dizi sektöründe de büyük bir başarı yakalamayı başarmıştı. Emmy ödüllerini toplayan dizilerden insanları sinemaya çeken filmlere kadar birçok yapımla karşımıza çıkan şirket, Apple TV+ abonelik hizmetiyle de kullanıcılarına bu yapımlarını sunuyordu. Ancak şimdi Apple’dan Apple TV+ film ve dizi platformuyla ilgili sürpriz bir hamle geldi.

Teknoloji devi, Apple TV+ platformunda yeniden markalaşmaya gideceğini ve bu kapsamda isminin değişeceğini açıkladı. İsmi artık Apple TV+ değil, Apple TV olacak. Yani** “Plus” ibaresi kaldırılıyor**. Bu, özellikle Türkiye’deki kullanıcılar için harika bir haber.

Nihayet Türkiye’ye gelebilir

Apple TV+ platformu çok istense de Türkiye’de yoktu. Bunun başlıca nedenlerinden biri de platformun isminin Turkcell’in film ve dizi platformu TV+ ile aynı olmasıydı. Bu yüzden Apple, Türkiye’ye hizmetini getiremiyordu. Artık Apple TV olması, ülkemize gelmesinde bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor.

Yeni Apple TV’nin Türkiye’ye gelişinin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ancak geldiğinde ilgi çekeceğini tahmin edebiliriz. Platformda Severance, Silo, Ted Lasso, The Studio başta olmak üzere birçok harika dizi yer alıyor. Killers of the Flower Moon’dan F1’e kadar başarılı filmler de sunuluyor.

Apple’ın birden fazla Apple TV isminde ürünü var

Yeniden markalaşma kararının artık daha fazla Apple TV isminde ürün olacağı için kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olacağını belirtmek gerek. Şirket hâlihazırda filmleri kiralamayı ya da satın almayı sağlayan Apple TV isimli bir hizmeti sunuyordu. Aynı zamanda Apple TV 4K isimli bir televizyonunuza takabildiğiniz bir donanımı da vardı. Hadi bu ürünün isminde 4K var o ayırt edilebiliyor. Ancak diğer ikisi artık tamamen aynı olacak.