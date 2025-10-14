Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Apple'ın Film ve Dizi Platformu Apple TV+'in İsmi Değişiyor: İşte Yeni İsmi

Apple, film ve dizi platformu Apple TV+'ın ismini değiştirdiğini açıkladı. Bu değişiklik, platformun ülkemize gelmesinin yolunu açıyor.

Apple'ın Film ve Dizi Platformu Apple TV+'in İsmi Değişiyor: İşte Yeni İsmi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, son yıllarda film ve dizi sektöründe de büyük bir başarı yakalamayı başarmıştı. Emmy ödüllerini toplayan dizilerden insanları sinemaya çeken filmlere kadar birçok yapımla karşımıza çıkan şirket, Apple TV+ abonelik hizmetiyle de kullanıcılarına bu yapımlarını sunuyordu. Ancak şimdi Apple’dan Apple TV+ film ve dizi platformuyla ilgili sürpriz bir hamle geldi.

Teknoloji devi, Apple TV+ platformunda yeniden markalaşmaya gideceğini ve bu kapsamda isminin değişeceğini açıkladı. İsmi artık Apple TV+ değil, Apple TV olacak. Yani** “Plus” ibaresi kaldırılıyor**. Bu, özellikle Türkiye’deki kullanıcılar için harika bir haber.

Nihayet Türkiye’ye gelebilir

tvplü

Apple TV+ platformu çok istense de Türkiye’de yoktu. Bunun başlıca nedenlerinden biri de platformun isminin Turkcell’in film ve dizi platformu TV+ ile aynı olmasıydı. Bu yüzden Apple, Türkiye’ye hizmetini getiremiyordu. Artık Apple TV olması, ülkemize gelmesinde bir sıkıntı olmayacağını gösteriyor.

Yeni Apple TV’nin Türkiye’ye gelişinin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ancak geldiğinde ilgi çekeceğini tahmin edebiliriz. Platformda Severance, Silo, Ted Lasso, The Studio başta olmak üzere birçok harika dizi yer alıyor. Killers of the Flower Moon’dan F1’e kadar başarılı filmler de sunuluyor.

Apple’ın birden fazla Apple TV isminde ürünü var

Yeniden markalaşma kararının artık daha fazla Apple TV isminde ürün olacağı için kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olacağını belirtmek gerek. Şirket hâlihazırda filmleri kiralamayı ya da satın almayı sağlayan Apple TV isimli bir hizmeti sunuyordu. Aynı zamanda Apple TV 4K isimli bir televizyonunuza takabildiğiniz bir donanımı da vardı. Hadi bu ürünün isminde 4K var o ayırt edilebiliyor. Ancak diğer ikisi artık tamamen aynı olacak.

Apple Bu Hafta Yepyeni Ürünler Tanıtacak: İşte Yeni Apple Ürünlerinin Listesi Apple Bu Hafta Yepyeni Ürünler Tanıtacak: İşte Yeni Apple Ürünlerinin Listesi
Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim