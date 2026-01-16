Tümü Webekno
Apple TV, TV+ ile Resmen Türkiye'ye Geliyor! İşte Detaylar

Turkcell bünyesindeki TV+, Apple TV içeriklerini ülkemizde sunmaya başlayacağını açıkladı. Apple TV filmleri, TV+ ile Türkiye'deki izleyicilerle buluşacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın film ve dizi platformu Apple TV sunduğu dizi ve filmlerle son yılların en başarılı platformlarından biri olmuştu. Ancak hizmetin yıllardır beklenmesine rağmen bir türlü ülkemize gelemediğini görmüştük. İddialar Turkcell’in TV+ hizmetiyle isim benzerliği olduğu için Türkiye’ye gelemediği yönündeydi. Şimdi ise bu konuda sevindirici bir gelişme yaşandı.

Turkcell, TV+ hizmeti için Apple ile iş birliğine gittiğini duyurdu. TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe geçtiğimiz gün düzenlenen bir etkinlik sırasında sevindirici haberi vererek Apple TV içeriklerinin ülkemizde sunulacağını açıkladı.

Apple TV film kataloğu TV+’a eklenecek

kd

Turkcell TV+ tarafından yapılan açıklamaya göre Apple TV içerikleri, Türkiye’de TV+ hizmeti üzerinden sunulmaya başlayacak. Gökçe’nin açıklamalarına göre Apple TV’nin film kataloğunun tamamı yakında TV+ aboneleri tarafından erişilebilir olacak. Diziler ile ilgili ise henüz bir bilgi yok. Şimdilik sadece Apple TV filmlerinin ekleneceğini söyleyebiliriz.

Apple TV; F1, Killers of the Moon, Wolf, The Gorge, CODA gibi birçok başarılı orijinal yapıma sahip. Aynı zamanda anlaşmalarla farklı filmleri de yayımlıyor. Yakında tüm bu filmlerin geleceğini tahmin edebiliriz. Ancak hizmetin en güçlü yanı şüphesiz diziler. Severance, Silo, Pluribus, Ted Lasso, The Studio gibi dünya çapında ses getiren yapımlara sahip. Umarız yakında dizileri de ülkemizde görmeye başlarız.

Turkcell’in film, dizi, spor, televizyon gibi içerikleri sunan TV+ platformu aylık 129,99 TL’den satın alınabiliyor. TV+’ta aynı zamanda HBO Max içeriklerine de ulaşabiliyorsunuz. Hem HBO Max hem de Apple TV içerikleri sunmasıyla gerçekten çok avantajlı bir platforma dönüştüğünü söyleyebiliriz.

